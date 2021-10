Lara Croft finalmente sbarca anche su Nintendo Switch

Vi mancano le avventure dell’archeologa più famosa del mondo videoludico? In attesa del film, di cui sappiamo veramente poco, potremo ritornare a vivere le gesta di Lara Croft, questa volta però sulla console ibrida della grande N, anche in portabilità!

Crystal Dynamics ha infatti annunciato arrivo su Nintendo Switch dei giochi dedicati all’eroina della famosissima saga action-adventure di Tomb Raider. Stiamo parlando di il Guardiano della Luce e il Tempio di Osiride.

Per celebrare il 25 anniversario della saga, i giochi dedicati a Lara Croft, che si posizionano parallelamente alle grandi produzioni della serie, arriveranno su Nintendo Switch in un generico 2022. Dovremo quindi aspettare l’anno prossimo, ma siamo fiduciosi che l’attesa non sarà poi così estenuante.

I suddetti spin-off intitolati a Lara Croft hanno la particolarità di trasporre la componente di puzzle-solving delle grandi produzioni della saga in una visuale isometrica, cosa decisamente apprezzata dai fan i quali hanno pensato che questo potesse essere un modo ben riuscito per ridare vitalità alla serie e alle sue meccaniche.

Questo tentativo di donare una nuova linfa vitale al franchise tuttavia è rimasto nell’ombra per un bel po’ di anni, considerando che Lara Croft e il Tempio di Osiride è uscito nell’ormai lontano 2014.

Adesso però è giunta l’ora di rispolverare questi peculiari spin-off della serie donandogli una nuova vita sulla console della casa di Kyoto. Ad annunciarlo è l’account Twitter ufficiale di Tomb Raider, il quale annuncia che Crystal Dynamics sta lavorando con Feral Interactive (con cui ha già collaborato in precedenza per portare la trilogia reboot di Tomb Raider su MacOS e Linux) per portare il Guardiano della Luce e il Tempio di Osiride su Switch.

Great #TombRaider25 news for @Nintendo fans! We are so excited to announce a collaboration between @CrystalDynamics and @feralgames to bring Lara Croft and the Guardian of Light and Lara Croft and the Temple of Osiris to Nintendo Switch starting in 2022! pic.twitter.com/S1PBaxhJqt — Tomb Raider (@tombraider) October 28, 2021

I due spin-off in questione sarebbero i primi capitoli della saga ad approdare sulla console ibrida di Nintendo, e soprattutto sarebbero le prime nuove uscite videoludiche del brand dopo l’ultima iterazione della saga del 2018 Shadow of the Tomb Raider.

Sempre in tema Tomb Raider, sappiamo che Netflix sta lavorando a una nuova serie ispirata alla famosa saga, la quale fungerà da “ponte” per i videogiochi.

Sembra inoltre che le grandi produzioni dedicate a Lara Croft stiano per tornare, e che possano adottare di nuovo lo stile utilizzato per l’ultima trilogia.