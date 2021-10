Nintendo Switch, disponibile l’aggiornamento 13.1.0: ecco cosa cambia

Da oggi è disponibile l’aggiornamento 13.1.0 per Nintendo Switch, già scaricabile gratis da tutti gli utenti in possesso della console ibrida e particolarmente atteso dagli utenti, in quanto aggiunge il supporto ad una nuova feature.

Grazie al nuovo update, la console adesso è in grado di supportare il Pacchetto aggiuntivo di Nintendo Switch Online, che permette agli utenti di accedere ai giochi per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive, oltre ad accedere al DLC per Animal Crossing New Horizons.

L’annuncio della casa di Kyoto fu seguito da diverse polemiche, soprattutto per via del suo prezzo: chiunque vorrà fare l’upgrade dovrà infatti spendere una cifra pari al doppio rispetto a quella originale.

A quanto pare, la motivazione sarebbe da ricercarsi nel costo delle licenze relativi ai giochi, che non sarebbe stato economico per la stessa Nintendo.

I giocatori che sceglieranno di dare fiducia al Pacchetto aggiuntivo e vorranno godersi tutti i relativi contenuti, dovranno dunque prima di tutto fare l’aggiornamento alla versione 13.1.0 della console (via Nintendo Life).

Il changelog ufficiale pubblicato da Nintendo, che potete consultare voi stessi al seguente indirizzo, ha infatti segnalato tutti i cambiamenti apportati dall’ultimo update del sistema:

Aggiunto il supporto per Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.

Miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l’esperienza degli utenti.

Come di consueto, oltre al supporto all’espansione per Nintendo Switch Online, la casa di Kyoto ha voluto dunque perfezionare la stabilità della propria console, risolvendo bug non meglio specificati.

Il publisher spesso sfrutta gli aggiornamenti per implementare delle modifiche aggiuntive nascoste, tuttavia al momento non sembra essere emerso nient’altro di particolarmente rilevante.

Naturalmente vi terremo aggiornati qualora emergessero ulteriori dettagli sull’aggiornamento 13.1.0 — e su tutte le altre patch future.

Non tutti gli utenti erano però rimasti soddisfatti dal Pacchetto aggiuntivo di Nintendo Switch Online, al punto che c’è chi ha deciso di crearsene uno migliore.

Di sicuro il motivo non è da ricercarsi nelle icone utilizzate, che non potranno mai arrivare al livello di un titolo con un’anteprima talmente brutta da aver spinto i fan a chiedere al team di cambiarla.

In ogni caso, se deciderete di giocare questi titoli su Switch OLED, vi raccomandiamo prima di tutto di acquistare una pellicola protettiva: la console non ha reagito molto bene ai test di resistenza.