Switch, svelate nuove offerte di giugno su Nintendo eShop

Nintendo ha appena rinnovato le offerte disponibili sul Nintendo eShop per Switch, aggiornando il catalogo con le nuove promozioni di giugno.

Non sono disponibili spesso sconti digitali sui giochi per Nintendo Switch, motivo per cui i fan sono sempre interessati alle offerte disponibili sul catalogo online della grande N.

Tra le offerte del mese scorso erano particolarmente rilevanti quelle legate al franchise di Resident Evil, con tanti capitoli disponibili ad un prezzo speciale.

I titoli per Nintendo Switch sono costantemente tra i più venduti: una nuova esclusiva è riuscita a battere nella classifica italiana sia GTA V che Resident Evil Village.

Svelate le nuove promozioni per Switch sul Nintendo eShop.

Le offerte su Nintendo eShop presentano una durata variabile, che può estendersi dal 9 giugno fino ad arrivare alla fine del mese.

Per essere sicuri delle tempistiche presenti su ogni offerta, vi consigliamo di consultare accuratamente tutte le promozioni a cui siete interessati e controllare la relativa data di scadenza tramite l’apposito box arancione.

Nintendo eShop: le offerte di giugno

Di seguito troverete una nostra piccola selezione delle tante offerte disponibili su Nintendo eShop per Switch:

Ninja Gaiden Master Collection Deluxe Edition

Crysis Remastered

Assassin’s Creed III Remastered

Okami HD

Panzer Dragoon: Remake

Onimusha Warlords

Worms W.M.D.

Dragon Quest

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy

Blasphemous

Child of Light Ultimate Edition

Syberia 1&2

Naturalmente questi sono solamente alcuni dei tanti sconti disponibili su Nintendo eShop: potete consultare tutte le offerte cliccando qui per non perdervi nemmeno una promozione.

Tra le offerte disponibili questo mese, segnaliamo la possibilità di risparmiare su Ninja Gaiden Master Collection Deluxe Edition: se sceglierete di pre-ordinarlo digitalmente, potrete acquistarlo a soli 44,99€.

Sono disponibili anche offerte su remastered particolarmente apprezzate: Crysis ed Assassin’s Creed III sono infatti acquistabili a meno di 15€ per il mese di giugno.

Si tratta inoltre dell’occasione ideale per risparmiare su tanti classici apprezzati dai videogiocatori e rivisitati in una nuova veste, come Okami HD, Panzer Dragoon: Remake ed Onimusha Warlords.

Nel frattempo, i fan sono in attesa di Nintendo Switch Pro, la nuova versione della console ibrida che potrebbe essere svelata ufficialmente all’E3 2021.

La console sarebbe già spuntata su un rivenditore, che potrebbe avere già svelato il prezzo ufficiale della nuova Nintendo Switch.

Secondo gli ultimi report, Switch Pro riuscirebbe a correggere anche uno storico difetto della console originale, per il quale era necessario acquistare un accessorio separatamente.