Nintendo Switch 2 potrebbe esistere davvero, ci sono le prove

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha recentemente dichiarato durante i bilanci dell’azienda che la console Switch è ancora a metà del suo ciclo di vita, il che significa che è improbabile che avremo un successore della piattaforma in questione molto presto.

Alla base del successo di Switch c’è sicuramente anche un modello comunicativo vincente, a cui va ad unirsi la capacità di rimanere fedeli ai personaggi simbolo amati da generazioni.

Da tempo si parla tuttavia di una presunta Nintendo Switch 2, la quale potrebbe tra le varie cose essere anche retrcompatibile.

Ora, come riportato anche da My Nintendo News, sembra che un leak possa aver lasciato intendere che una nuova Switch potrebbe davvero essere nei piani della compagnia.

Una nuova fuga di notizie legata al marchio NVIDIA farebbe infatti menzione di NVN2 (l’API grafica originale di Switch è NVN), come scoperto da un dataminer di nome ‘NWPlayer123’.

L’NVN2 sarebbe infatti un’API grafica rivista e più potente per Switch, la quale avrebbe dovuto essere presente nel modello OLED della console, ma che per via delle carenze di chip si è deciso di non includere.

Se Nintendo annuncerà o meno una nuova Switch 2 è al momento solo un’ipotesi, sebbene dopo Switch Lite e il modello OLED è altamente probabile che la nuova versione sarà un vero e proprio passo in avanti (specie dal versante tecnico) piuttosto che una semplice versione riveduta.

NVIDIA leaks have "nvn2", which seems to be the graphics api for the Switch Pro, based on Ampere with ray tracing support and DLSS 2.2 pic.twitter.com/k6nEr31CcY

— Nikki™ (@NWPlayer123) March 1, 2022