Switch 2 potrebbe entrare in produzione già nel 2023: qualcuno ne è certo

Continuano a farsi strada con forza le voci di corridoio riguardanti l’arrivo di una ipotetica Nintendo Switch 2, su cui la casa di Kyoto potrebbe iniziare già a lavorare in via ufficiale a partire da quest’anno.

La console ibrida di casa Nintendo (trovate il modello OLED su Amazon) sta ormai per compiere il suo sesto compleanno e i titoli in uscita iniziano ormai a far sentire il peso degli anni, motivo per cui la grande N starebbe ormai pensando al suo inevitabile successore.

La certezza è che la casa di Super Mario continui a credere fortemente nella sua console: con una mossa «insolitamente aggressiva», Nintendo pare infatti aver scelto di aumentare notevolmente la produzione di Switch, nonostante si ipotizzi che la prossima console possa uscire già dalla fine del 2024.

Un’ipotesi che sembrerebbe essere confermata anche dal giornalista Zenji Nishikawa, reporter tech particolarmente noto in Giappone e secondo cui Nintendo sarebbe già pronta a fare le sue mosse per la produzione di Switch 2 già da quest’anno (via eXputer).

In un’intervista rilasciata al portale Famitsu, Nishikawa ha esordito dicendo di non voler fare «previsioni irresponsabili» riguardo a ciò che sarà svelato nel 2023 riguardo alla nuova console. Tuttavia, il reporter ha poi svelato di essere convinto che già da quest’anno la compagnia farà grandi mosse in termini hardware.

Sembra infatti che sia arrivato nelle scorse giornate un «Super VIP» di una compagnia americana a far visita a Nintendo: si tratterebbe di un appuntamento estremamente privato, da parte di un’azienda che raramente si reca in Giappone.

«Ho saputo per caso che un “Super VIP” di una compagnia americana che produce semiconduttori, e che viene raramente in Giappone, sta conducendo in silenzio una visita personale in Giappone. I prodotti della compagnia sono già stati utilizzati in passato per le console Nintendo».

Un’affermazione piuttosto vaga, ma che lascia intendere come qualcosa si stia davvero muovendo dietro le quinte per la casa di Kyoto. Molti utenti sono convinti che questa compagnia potrebbe essere Nvidia, che stando ai rumor dovrebbe produrre anche il chip grafico delle nuove console.

Ovviamente vi invitiamo come di consueto a prendere la notizia con le dovute precauzioni, in attesa di eventuali conferme ufficiali dai diretti interessati o di un annuncio ufficiale. Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le novità sulla vicenda.