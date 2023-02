Pokémon Scarlatto e Violetto, annunciato un DLC (in due parti)

Sebbene il lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto sia stato condizionato da non poche polemiche, a quanto pare la coppia di giochi avrà un DLC tutto da giocare in arrivo prossimamente.

I nuovi capitoli open world della serie (li trovate su Amazon) rappresentano infatti quello che potrebbe essere, di fatto, il futuro della serie.

Come forse saprete, infatti, Pokémon Scarlatto e Violetto sono stati il miglior lancio della storia per un gioco Nintendo, nonostante le polemiche dei fan.

Ora, durante il Pokémon Presents di queste ore, The Pokémon Company ha annunciato un’espansione in due parti di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Come riportato anche da VGC, The Treasure of Area Zero Part 1: The Teal Mask e The Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk sono attualmente in lavorazione e in arrivo entro la fine del 2023.

Annunciato durante il Pokemon Presents, il DLC vedrà i giocatori viaggiare in una nuova area e incontrare nuovi Pokémon. «Vi aspettiamo per una storia che si svilupperà in due parti», ha dichiarato la società in un comunicato stampa.

Secondo l’annuncio, entrambe le espansioni introdurranno vecchi Pokémon non presenti nella regione di Paldea. I giocatori che preordineranno il gioco riceveranno inoltre un nuovo set di uniformi, diverso a seconda del gioco base.

Come bonus per l’acquisto anticipato, i giocatori riceveranno uno Zoroark Hisuian non ottenibile nella regione di Paldea. Gli utenti che acquisteranno il pass di espansione prima del 31 ottobre 2023 potranno mettere mano al Pokémon in questione.

Ad ogni modo, l’avventura base offre comunque tantissime avventure e Pokémon da catturare: se vi dovesse servire una mano per la ricerca del vostro tesoro, potete consultare la nostra guida a Scarlatto e Violetto in continuo aggiornamento.

Restando in tema, uno degli ultimi trucchi scoperti dai fan è il noto bug della clonazione, che in questa generazione funziona in modo davvero simile e “nostalgico” a quanto accadeva nella seconda generazione.