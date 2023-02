Nintendo Switch 2, il CMA potrebbe aver “confermato” la nuova console (e un ritorno)

Il CMA, l’ente antitrust britannico, potrebbe aver appena confermato non solo l’effettiva esistenza di Nintendo Switch 2, ma anche il ritorno del servizio online dedicato e dei suoi relativi giochi gratis inclusi in retrocompatibilità.

La notizia arriva in seguito all’indagine sull’acquisizione di Xbox e Activision Blizzard, nel quale sono subentrati anche i paragoni con la casa di Kyoto non solo come uno dei principali rivali sul mercato, ma anche per analizzare l’eventuale offerta di cloud gaming di Switch (trovate il modello OLED in sconto su Amazon).

Un paragone che, del resto, era già stato sollevato anche da esperti analisti, che proprio di recente hanno criticato Xbox Game Pass ed elogiato invece Nintendo Switch Online, ovviamente per quanto riguarda principalmente entrate e guadagni più che per la qualità complessiva.

Nell’ultimo report sulla ormai nota vicenda della maxi-acquisizione potrebbe essere però arrivata una “conferma” molto importante: come riportato da My Nintendo News, il CMA sembrerebbe aver già fatto menzione di un nuovo dispositivo su cui dovrebbe essere disponibile il servizio in abbonamento, suggerendo che si tratti dunque di Switch 2.

Nel rapporto integrale dell’ente antitrust, in particolare alla pagina 9 visibile al seguente indirizzo, viene infatti riservato un paragrafo importante alle console Nintendo, spiegando anche come mai Switch Online non possa essere confrontato con l’offerta cloud di Game Pass:

«Nintendo Switch Online è stato escluso dai nostri dati perché il servizio in cloud gaming di Nintendo è molto limitato. Il servizio cloud gaming di Nintendo è disponibile solo sui dispositivi Nintendo Switch e su [taglio]».

Nel documento viene sottolineato a tutti gli effetti che è stato effettuata una censura in questa affermazione, lasciando intendere che il servizio in abbonamento sta per essere reso disponibile su una nuova piattaforma che non può ancora essere resa nota al pubblico.

Considerata però la natura dell’offerta presa in analisi per le console Nintendo, appare molto probabile che il CMA si stesse riferendo a una nuova console, che ipoteticamente chiameremo Nintendo Switch 2, rappresentando dunque un’ulteriore “conferma” alle indiscrezioni delle ultime settimane.

Del resto, occorre ricordare che il primo a parlare della possibile retrocompatibilità nella nuova console è stato addirittura Shigeru Miyamoto in persona, che aveva sottolineato come ci fosse stata poca attenzione a questo tipo di supporto con le ultime piattaforme, reso più facile proprio dal servizio online.

L’analisi del CMA sembrerebbe inoltre confermare che la produzione del successore di Switch potrebbe essere già stata avviata, come era stato suggerito da alcuni incontri importanti segnalati nelle sedi di Nintendo. Naturalmente, vi invitiamo però a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per ulteriori aggiornamenti.