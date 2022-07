Nintendo, lo shop online sarà offline per settimane, cosa sta succedendo?

Fino alla conclusione di tale intervento non sarà possibile effettuare ordini o navigare nel My Nintendo Store. Gli ordini già effettuati verranno regolarmente consegnati, come indicato nelle relative e-mail di conferma. Per qualsiasi domanda sullo stato degli ordini è possibile contattare il Servizio al consumatore di Nintendo.

Il My Nintendo Store consente ai giocatori di acquistare merchandising esclusivo per tutte le più grandi proprietà della Grande N. Tra cui edizioni speciali di giochi che vengono spesso pubblicate nello store.

Solamente l’Europa è colpita da questa manutenzione, mentre il negozio attualmente funziona normalmente per i giocatori nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Quali modifiche verranno apportate alle sezioni europee dello store? Magari saranno disponibili le nuove collector’s edition dei titoli in arrivo. Come Xenoblade Chronicles 3, di cui vi abbiamo parlato di recente.

Nel frattempo, se vi state preparando a delle furiose sessioni di gioco estive, fate attenzione a seguire i consigli per non far surriscaldare la vostra Switch.