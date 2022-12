Nintendo lancia l’allarme e chiede di aggiornare Switch e 3DS: scoperto un bug molto grave

Con una serie di recenti aggiornamenti rilasciati su alcuni dei giochi più popolari su Switch e 3DS, Nintendo ha risolto una falla di sicurezza ritenuta estremamente grave, dato che poteva permettere ad hacker malintenzionati di prendere addirittura il controllo delle vostre console e dei vostri dati.

L’exploit, presente anche su Wii U, permetteva infatti di eseguire codice da remoto durante partite online per ottenere dati e utilizzare le console senza il consenso dei legittimi proprietari, inclusi anche diversi giochi su Switch come Mario Kart 8 Deluxe (che trovate su Amazon).

Ed è esattamente per questo motivo che Nintendo ha recentemente rilasciato il misterioso aggiornamento per Mario Kart 7, dopo 10 anni dal lancio originale: il titolo per 3DS era infatti uno dei numerosi giochi colpiti da questa grave falla di sicurezza.

Fortunatamente, come segnalato da Nintendo Life, l’exploit denominato «ENLBufferPwn» è stato ufficialmente risolto su tutti i giochi coinvolti per Switch e 3DS, motivo per il quale la casa di Kyoto invita gli utenti ad assicurarsi che tutti i giochi coinvolti siano stati effettivamente aggiornati alle ultime versioni.

Mario Kart 8 Deluxe è uno dei tanti giochi che includevano una grave falla di sicurezza.

Di seguito vi riporteremo la lista completa con tutti i giochi che includono questa grave falla di sicurezza, segnalandovi anche con quale aggiornamento o versione il bug è stato risolto:

Animal Crossing: New Horizons (v2.0.6)

(v2.0.6) ARMS (v5.4.1)

(v5.4.1) Mario Kart 7 (v1.2)

(v1.2) Mario Kart 8

Mario Kart 8 Deluxe (v2.1.0)

(v2.1.0) Nintendo Switch Sports (aggiornamento di fine 2022)

(aggiornamento di fine 2022) Splatoon

Splatoon 2 (v5.5.1)

(v5.5.1) Splatoon 3 (aggiornamento di fine 2022)

(aggiornamento di fine 2022) Super Mario Maker 2 (v3.0.2)

Come avrete notato voi stessi dalla lista, si tratta esclusivamente di titoli prodotti internamente dalla stessa Nintendo e con funzionalità online: potete osservare il grave bug in azione tramite il seguente video di PabloMK7, tra i primi a segnalare il problema alla casa di Kyoto.

PabloMK7 e altri due hacker sono stati poi ricompensati da Nintendo con una taglia da 1000 dollari per aver identificato questa grave falla ed aver aiutato l’azienda a risolverlo con successo.

Also, I'd like to thank Nintendo for giving me the opportunity to collaborate in the finding and research of this vulnerability, and putting resources in fixing it in older titles. I hope these actions have helped create a safer online gaming environment.

(5/7) — PabloMK7 (@Pablomf6) December 24, 2022

Sfortunatamente, nel momento in cui scriviamo questo articolo, sembra che Splatoon e Mario Kart 8 per Wii U non siano ancora stati aggiornati per risolvere questa falla, né possiamo sapere con certezza se la casa di Kyoto intende sistemare anche questi titoli che, per ragioni abbastanza ovvie, sono ormai utilizzati molto raramente.

In ogni caso, il nostro suggerimento resta quello di fare molta attenzione e di controllare accuratamente di aver sempre scaricato tutti gli ultimi aggiornamenti disponibili per i vostri giochi.

Per quanto riguarda invece la console vera e propria, non sarà necessario alcun intervento manuale da parte vostra per l’ultimo update, rilasciato “di nascosto” da Nintendo ma che non ha cambiato nulla.

L’augurio dei fan è naturalmente che la prossima console non presenti più gravi falle in grado di restare nascoste così a lungo: secondo un report di Digital Foundry, la casa di Kyoto avrebbe deciso di cancellare internamente Switch Pro in favore di una ipotetica “Switch 2”.