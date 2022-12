Nintendo Switch, nuovo aggiornamento “nascosto” disponibile (ma non cambia nulla)

Durante la scorsa notte, Nintendo ha rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento “nascosto” per Switch: si tratta di un hotfix per il quale non è necessario alcun riavvio della console, né dovrete scaricare manualmente alcuna patch.

L’aggiornamento di sistema è infatti «rebootless» e non rende necessario alcun intervento da parte degli utenti: la nuova patch per la console ibrida di casa Nintendo (trovate Switch OLED in sconto su Amazon) non presenta inoltre modifiche particolarmente rilevanti, dato che sembra sia stata aggiornata solo una feature in particolare.

Di conseguenza, la versione di sistema è rimasta invariata e continuerà a essere segnata come 15.0.1, proprio come l’ultima patch rilasciata lo scorso novembre: tramite un datamine apprendiamo infatti che sarebbe stata cambiata solo la lista delle parolacce bandite dal sistema (via Nintendo Life).

Il dataminer OatmealDome ha infatti analizzato approfonditamente il nuovo aggiornamento, scoprendo che Nintendo ha scelto di aggiornare esclusivamente la lista delle «bad words» per bloccare diversi nuovi termini.

Non è chiaro quali siano esattamente i nuovi termini, ma OatmealDome segnala anche che la lista sarebbe stata modificata accuratamente per impedire che alcuni termini finissero per essere bloccati in altre lingue, dove invece non sono inoffensivi.

Insomma, per farla breve, si tratta di un aggiornamento che non cambia praticamente nulla per gli utenti, che non dovrebbero neanche accorgersi di una nuova patch installata sul proprio sistema.

[Nintendo Switch Firmware Update] A rebootless update for 15.0.1 was released. The sole changes are to the bad words lists. Various terms were added. It also appears the lists were shuffled a bit to prevent inoffensive text from being accidentally blocked in some languages. — SantamealDome (@OatmealDome) December 20, 2022

Per il momento non sono state svelate ulteriori novità su questo misterioso nuovo aggiornamento, ma se dovessero emergere eventuali modifiche nascoste o commenti ufficiali da parte di Nintendo, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine.

