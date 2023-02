Nintendo ha cancellato uno Star Fox con feature multiplayer e soulslike

A Nintendo Switch manca un episodio di Star Fox, uno di quei franchise da tempo rimasti fermi nei cassetti delle idee di Nintendo, e Star Fox Armada sembrava il videogioco ideale.

Le avventure della squadra di piloti spaziali ormai è solo appannaggio del retrogaming, quello con cui è possibile scoprire i vecchi episodi del franchise su Nintendo Switch Online (con l’abbonamento che trovate su Amazon).

Oppure per chi ha acquistato Starlink in versione Switch, che ha potuto giocare alcune missioni con protagonista proprio la volpe spaziale.

E mentre gli abbonati al servizio online possono addirittura godersi un episodio per SNES, inedito, pubblicato per la prima volta nel mondo, emergono nuovi dettagli su un videogioco della serie cancellato.

Star Fox Armada, come racconta DidYouKnowGaming? nel suo ultimo video, sarebbe stato probabilmente l’episodio definitivo del franchise.

Lo racconta Eric Kozlowsky, ex-artista di Retro Studios, che ha svelato molti dettagli riguardo le prime idee che erano in lavorazione per Armada su Wii U.

Star Fox Armada avrebbe ripreso esattamente da dove si era interrotto Star Fox 64, con Fox McCloud e l’equipaggio che aiutavano a ricostruire il Sistema Lylat dopo la guerra con Andross.

Da quell’epoca avrebbe ripreso anche il classico combattimento da sparatutto spaziale, con una struttura basata su missioni con livelli aperti che potevano essere completamente esplorati.

Inoltre, Fox poteva girare liberamente per la Great Fox (la nave madre della squadra) per intraprendere missioni per il Generale Pepper e raccogliere crediti per sbloccare aggiornamenti della nave, assumere più equipaggio o persino acquistare veicoli completamente nuovi.

Il titolo avrebbe avuto anche un’ampia funzionalità multiplayer. Una modalità cooperativa avrebbe consentito a più navi di prendere parte alle missioni della campagna, e il PvP avrebbe avuto enormi combattimenti aerei tra armate di giocatori. Kozlowsky lo descrive come “il potenziale Team Fortress 2 di Nintendo”, con tanto di DLC periodici e cosmetici da acquistare.

C’era anche la possibilità di creare le proprie squadre e i propri personaggi originali, nello stile di Star Fox. Questo perché, ciliegina sulla torta, come nei soulslike sarebbe stato possibile invadere le missioni della campagna di altri giocatori nel modo in cui la Star Wolf mette le navicelle tra le ruote della Star Fox.

Nel frattempo i fan fanno la loro parte per non far morire il franchise, come creare videogiochi gratis ispirati al brand.

Il collettivo di divulgatori videoludici aveva fatto emergere anche un altro videogioco, sempre multiplayer, cancellato da Nintendo: stavolta di Zelda.