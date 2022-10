Heroes of Hyrule, spunta il gioco cancellato di Zelda dei Retro Studios

I segreti del mondo dei videogiochi sono sempre interessanti, e quello di oggi riguarda Heroes of Hyrule, un titolo della saga di Zelda che non ha mai visto la luce.

Frutto degli autori della saga di Metroid Prime, che arrivò anche su Nintendo 3DS con titoli che potete recuperare su Amazon, è stato un progetto di Retro Studios in cantiere.

Team che, al momento, sta lavorando a Metroid Prime 4 nel silenzio più totale (ma con delle assunzioni molto vivaci).

E mentre Tears of the Kingdom si prepara a rievocare il franchise leggendario nel 2023 su Nintendo Switch, oggi spunta questo videogioco decisamente particolare.

The Legend of Zelda: Heroes of Hyrule è un titolo a cui Retro Studios stava lavorando, ovviamente in esclusiva, ma che è stato rimbalzato poi da Nintendo, come riporta Nintendo Life.

Era già noto che il team di Metroid Prime stesse lavorando a un titolo legato a The Legend of Zelda, ma finora non erano mai emerse informazioni di qualche tipo sul progetto.

Almeno fino ad oggi perché, grazie a Did You Know Gaming, sappiamo ora cosa sarebbe dovuto essere Heroes of Hyrule.

E, francamente, sembrava davvero promettente.

Heroes of Hyrule sarebbe dovuto uscire su Nintendo DS, e sarebbe stato un titolo molto simile a Final Fantasy Tactics.

Il titolo avrebbe avuto tre personaggi giocabili: Dunar il Goron, Seriph il Rito e Krel lo Zora. Con un quarto personaggio, un ragazzo di nome Kori, con cui sarebbe dovuto giocare una linea temporale più moderna rispetto agli altri tre.

Nei panni di Kori il gameplay sarebbe dovuto essere molto simile a quello a cui sono stati sempre abituati i fan, con esplorazione ed enigmi.

Giocando, poi, Kori avrebbe dovuto sbloccare le pagine del “Libro di Ganon”, con le quali il giocatore avrebbe potuto vivere le avventure degli altri tre personaggi, nel passato, con un gameplay in stile Final Fantasy Tactics.



Heroes of Hyrule non ha mai visto la luce ovviamente. Nintendo rifiutò il pitch ben prima che Retro Studios potesse creare un prototipo, prima di iniziare i lavori su Metroid Prime 3: Corruption.

A proposito di Metroid, qualcuno è convinto che il prossimo capitolo sia stato in qualche modo “nascosto” nell’ultimo Nintendo Direct.

Al contrario, qualcuno ha deciso di crearsi il suo Nintendo Direct a tema The Legend of Zelda. Con un risultato apprezzabile, va detto.