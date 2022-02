Xenoblade Chronicles 3 è realtà: trailer e finestra di lancio

In occasione del Direct, Nintendo ha annunciato Xenoblade Chronicles 3, previsto nel corso del mese di settembre di quest’anno.

Xenoblade Chronicles 2 è stato comunque un successo davvero notevole, vendendo circa 2 milioni di copie in tutto il mondo.

Il nuovo trailer ci permette di dare un primo sguardo al mondo e ai personaggi del gioco, mostrando un look assolutamente in linea con gli altri capitoli, specie il primo.

Poco sotto, il video che mostra le prime immagini in-game del gioco:

La descrizione ufficiale del gioco pubblicata via comunicato stampa recita:

In questo nuovo capitolo dell’acclamata serie di RPG di Monolith Soft, i giocatori vestiranno i panni dei protagonisti Noah e Miyo, in un mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da entrambe le nazioni partiranno per un’avventura incentrata sul tema della vita. Questa storia che collega i futuri di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, arriverà su Nintendo Switch a settembre 2022.

Oltre alla serie Xenoblade, Monolith Soft lavora anche come studio di supporto su altri grandi giochi targati Nintendo, tra cui The Legend of Zelda Breath of the Wild.

