Un Nintendo Direct dovrebbe tenersi la prossima settimana

Il momento di un nuovo Nintendo Direct potrebbe essere finalmente dietro l’angolo. Da ormai diversi mesi, la compagnia di Kyoto si è chiusa in un inusuale silenzio, al punto che ci siamo domandati cosa stia accadendo dietro le quinte di questo apparente gioco attendista, favorito da un 2020 mai così lontano dalle previsioni e da qualsiasi canone abituale.

Se oggi assisteremo a un nuovo Nintendo Indie World, gli appassionati si domandano però quando vedremo un nuovo Direct in piena regola. La risposta, giunta da diversi bene informati, è: molto presto. Ad esempio, l’utente ResetEra conosciuto come NateDrake, che ieri aveva dato per primo la notizia di Indie World prima che venisse annunciato, fa riferimento a un nuovo Nintendo Direct entro la fine del mese.

A dare manforte alle sue informazioni è il giornalista Jeff Grubb di Venture Beat, che nella sua ormai già celebre scaletta di indiscrezioni sugli appuntamenti dell’estate ha inserito prima della fine di agosto un nuovo Nintendo Direct. Inoltre, i colleghi del sito VGC affermano di avere avuto anche loro informazioni in merito a un possibile appuntamento con Nintendo tra fine agosto e inizio settembre.

Se tre indizi fanno una prova, insomma, c’è motivo di credere che potremmo presto avere novità da Nintendo sulle sue prossime produzioni in arrivo su Nintendo Switch: non perdete le pagine di SpazioGames per tutti i dettagli ufficiali, appena saranno comunicati.