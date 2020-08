Nintendo, nuovo evento annunciato per domani

Nintendo ha annunciato un nuovo evento in programma per domani, 18 agosto, alle nostre ore 18:00 in punto.

Il prossimo Nintendo Indie World avrà una durata di circa 20 minuti e sarà incentrato sulle produzioni indipendenti in uscita su Switch.

Manca poco al prossimo #IndieWorld! Sintonizzati alle 18:00 di domani per circa 20 minuti di informazioni sui titoli indie in arrivo su #NintendoSwitch. 🎥 Segui la presentazione qui domani: https://t.co/o6SQwrxhtT pic.twitter.com/5g19X8qpSx — Nintendo Italia (@NintendoItalia) August 17, 2020

Nonostante non si tratti di un Nintendo Direct, considerando il relativo silenzio che circonda la Grande N quest’anno, i fan potrebbero volerlo seguire per avere le ultime novità dalla casa giapponese.

L’ultimo Indie World si è tenuto a marzo, e ha visto tra i protagonisti Exit the Gungeon, Moving Out e altre produzioni indipendenti non ancora pubblicate come l’italiano Baldo e The Last Campfire.

Nintendo ha faticato quest’anno a condividere le informazioni più importanti ai propri giocatori a causa del COVID-19, e il nuovo evento le potrebbe dare una mano a rimettersi in contatto con la sua fanbase.

Due big del 2020 come Paper Mario: The Origami King e Pikmin 3: Deluxe sono stati infatti presentati soltanto tramite trailer a poche settimane dai rispettivi day one, segno di come sia stato complicato imbastire persino un Direct.

Direct che pure latita, nella sua forma tradizionale, da qualche tempo. L’ultima presentazione è stato un Mini, primo di una serie, che non ha riservato troppe emozioni.