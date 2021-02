Nintendo, altre acquisizioni in vista? Parla il presidente

Il mese scorso Nintendo è riuscita a colpire l’attenzione degli addetti ai lavori in seguito all’acquisizione di un nuovo studio.

Stiamo parlando di Next Level Games, software house che si è occupata di Luigi’s Mansion 3 e che è entrata a far parte della famiglia della casa di Kyoto.

Questa mossa a sorpresa ha portato tutti a domandarsi se Nintendo avesse intenzione di cercare attivamente altre compagnie da poter assorbire, al fine di rinforzare la propria squadra.

Dalle ultime dichiarazioni del presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, sembrerebbe che la compagnia non sia però interessata a muoversi verso questa direzione.

Next Level Games, studio recentemente acquisito da Nintendo, ha sviluppato Luigi's Mansion 3.

In un’intervista fatta a Nikkei, tradotta in seguito da Nintendo Everything, il presidente ha infatti spiegato i motivi dietro l’acquisizione di Next Level Games.

Un’operazione che è da ritenersi puramente strategica e che non cambierà nel breve termine i piani di Nintendo:

«[Next Level Games] è stato a lungo un nostro partner di sviluppo, e per migliorarne la qualità ed i tempi di sviluppo, abbiamo deciso che per loro sarebbe stato meglio operare come un nostro studio sussidiario. Questo non significa che noi vogliamo avere semplicemente più risorse per lo sviluppo — ritengo che aumentare la nostra produzione in questo modo non aggiunga alcun valore ai prodotti di Nintendo.»

L’acquisizione di Next Level Games serviva quindi unicamente ad allocare meglio le risorse del team, dato che la compagnia lavorava già attivamente solo con Nintendo.

La casa di Kyoto ha quindi svelato di non avere intenzione di agire come Microsoft, che al contrario sta cercando di acquisire ulteriori studi nel 2021.

Nintendo è infatti ampiamente soddisfatta di Switch e dei team che vi stanno attualmente lavorando, anche se ha recentemente ammesso di «lavorare senza sosta» sulla prossima console.

Il successore dell’attuale console ibrida potrebbe essere la tanto attesa Switch Pro, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe puntare anche al 4K.