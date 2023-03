Nintendo 3DS e Wii U dicono ufficialmente addio: da oggi chiudono per sempre

Il giorno che i fan Nintendo temevano da tempo è ufficialmente arrivato: dopo la giornata odierna non sarà infatti più possibile accedere ai servizi eShop per acquistare o scaricare giochi su 3DS e Wii U, segnando ufficialmente il loro addio.

La casa di Kyoto aveva avvisato i fan con largo anticipo di questa infausta data: Nintendo ha infatti scelto di concentrare tutti i propri sforzi sul supporto a Switch (trovate il modello OLED in sconto su Amazon), abbandonando così definitivamente i suoi predecessori.

Da oggi 27 marzo 2023 non sarà dunque più possibile accedere al Nintendo eShop su queste due console: potrete ancora scaricare tutti i giochi precedentemente acquistati, ma non potrete più effettuare acquisti né scaricare demo gratuite — nemmeno quelle che avevate riscattato in passato.

Al momento dovrebbero essere ancora attivi per poche ore, stando alle segnalazioni degli utenti: significa che queste sono a tutti gli effetti le vostre ultime ore con cui recuperare tutto ciò di cui avete bisogno prima che sia troppo tardi.

Nel caso non siate invece interessati a fare ulteriori acquisti, ma non volete perdere il vostro credito, la casa di Kyoto ha già ricordato che potrete trasferire i vostri fondi da Nintendo 3DS e Wii U a Switch anche dopo la chiusura, ma avrete tempo fino a marzo 2024.

Il nostro suggerimento non può dunque che essere di approfittarne subito prima che ve ne dimentichiate, per non rischiare di perdere anche solo pochi preziosi euro sul vostro conto.

L’addio alle due console non può che provocare gravi danni per la preservazione videoludica: è stato infatti calcolato che esistono più di 1000 giochi esclusivi che, dopo l’interruzione del supporto, non potranno più essere acquisiti legalmente dagli utenti.

Anche per questo motivo un famoso youtuber ha deciso di spendere circa 23 mila dollari per acquistare l’intero catalogo di videogiochi, così da poterlo preservare e “salvare” tutti i titoli per entrambe le console dalla cancellazione permanente.

A questo punto non ci resta che ringraziare Nintendo 3DS e Wii U per tanti anni di onorato servizio, in attesa di scoprire che cosa ci riserverà il futuro di Switch che, nel frattempo, si è anche aggiornata con una nuova patch di stabilità.