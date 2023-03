Nintendo 3DS e Wii U dicono addio: un fan spende 23mila dollari per “salvare” tutti i giochi

Tra pochi giorni arriverà ufficialmente il momento di dire addio per sempre a Nintendo 3DS e Wii U: la casa di Kyoto ha infatti deciso di interrompere il supporto alle sue due storiche console, chiudendo l’eShop e “uccidendo” tantissimi giochi esclusivi.

Una decisione presa per consentire al publisher di concentrare tutti i propri sforzi sul futuro di Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon) e sulle eventuali nuove console per il prossimo futuro, ma che inevitabilmente condannerà all’oblio numerose produzioni.

Dal prossimo lunedì 27 marzo non sarà infatti più possibile fare acquisti sul negozio digitale, ed è proprio l’imminente addio ha spinto uno youtuber a riuscire in un’impresa incredibile: “salvare” tutti i giochi dalla chiusura e mantenerli per sempre in proprio possesso.

Come riportato da Nintendo Life, il content creator Jirad Khalil, conosciuto su YouTube come “The Completionist”, ha infatti speso una cifra vicina a ben 23mila dollari per acquistare ogni singolo gioco in vendita su entrambe le console, prima del loro addio ufficiale.

L’obiettivo era quello di salvare e preservare tutti i videogiochi prima che fosse troppo tardi: con un aiuto parziale da parte dei suoi supporter, lo youtuber ha speso in totale 22mila e 791 dollari per completare tutta la collezione di videogiochi 3DS e Wii U.

Dato che non è più possibile aggiungere manualmente fondi sul Nintendo eShop, The Completionist ha dovuto utilizzare ben 464 carte prepagate eShop, arrivando così ad acquistare 866 giochi Wii U e 1547 titoli su 3DS: la raccolta include anche Virtual Console, DSiWare e i rispettivi DLC.

Gli interi cataloghi preservati arrivano ad avere un peso complessivo di 1.2 TB su Wii U e 267 GB su 3DS: lo youtuber ha concluso il suo filmato ricordando l’importanza della preservazione dei videogiochi, augurandosi che il suo contributo possa mantenere in qualche modo “in vita” queste due console per sempre:

«I Lost Media sono molto reali per quanto riguarda la preservazione dei videogiochi. Fin dagli inizi dell’industria, corriamo il rischio ogni giorno di perdere per sempre i giochi, ecco perché tutto questo è importante… Mi è costato fin troppo tempo e soldi, ma ne è valsa assolutamente la pena per il bene della preservazione videoludica».

Un ragionamento molto simile è stato adottato anche da uno sviluppatore in particolare, che ha deciso di rendere disponibili gratis i suoi due giochi prima della chiusura dell’eShop per fare in modo che più persone possibili possano conservarlo e giocarlo.

In attesa che arrivi il fatidico ultimo giorno per la console portatile a due schermi, l’ultima classifica dei titoli più giocati ha visto trionfare nettamente i big Pokémon del passato, dimostrando che più di un giocatore vuole preservare i big del passato prima che sia troppo tardi.