Nintendo 3DS e Wii U stanno per dirci addio per sempre: ecco data e dettagli

Con un breve aggiornamento rilasciato sui propri canali social ufficiali, Nintendo ha confermato di essere pronta a terminare ufficialmente il supporto all’eShop di 3DS e Wii U, rendendo così impossibile acquistare nuovi giochi o perfino scaricare contenuti gratuiti.

Una fine che era ormai stata annunciata da tempo: l’incredibile successo ottenuto dalle console Switch (trovate il modello OLED in sconto su Amazon) ha infatti permesso alla casa di Kyoto di concentrare tutti i suoi sforzi sulla piattaforma ibrida.

Dopo averla già anticipata nelle scorse settimane, il nuovo comunicato di Nintendo ha ribadito che il 27 marzo 2023 sarà ufficialmente interrotta la possibilità di acquistare nuovi titoli su entrambe le console, bloccando contemporaneamente molte funzionalità.

Contrariamente a quanto annunciato in passato, la casa di Kyoto ha infatti chiarito che non sarà più possibile nemmeno scaricare le demo gratuite, anche se erano già state riscattate dal proprio account prima della chiusura.

L’aggiornamento rilasciato sulla pagina ufficiale ha infatti fatto una doverosa precisazione proprio pochissimi istanti fa, che vi riporteremo integralmente di seguito:

«Nel futuro prossimo, sarà ancora possibile scaricare nuovamente giochi e DLC acquistati in precedenza, ricevere aggiornamenti software e giocare online con le console Wii U e Nintendo 3DS. Tuttavia, dopo che il 27 marzo verrà interrotta la possibilità di effettuare acquisti, non sarà più possibile scaricare le versioni demo dei giochi, nemmeno quelle già scaricate in passato».

Insomma, se eravate curiosi di testare con mano alcuni dei prodotti disponibili su Nintendo 3DS e Wii U prima dell’interruzione del supporto, il nostro consiglio è quello di scaricare il prima possibile le relative demo prima che sia troppo tardi.

Inoltre, la grande N ha voluto fare un’ulteriore precisazione per gli utenti che possiedono anche Switch: la possibilità di unire i fondi e di trasferirli sulle console ibride sarà anch’essa interrotta, ma solo a partire da marzo 2024.

Dal 27/03/23 non potrai più acquistare software per Wii U e Nintendo 3DS nell'#eShop. Fino a marzo 2024 potrai accorpare il tuo credito inutilizzato dell'#eShop con quello del tuo account Nintendo, per utilizzarlo su #NintendoSwitch. Maggiori dettagli: https://t.co/PBnmCPk9RP — Nintendo Italia (@NintendoItalia) February 16, 2023

Di conseguenza, i giocatori avranno un anno di tempo per poter accedere ai fondi non utilizzati, che in caso contrario saranno inevitabilmente persi per sempre dopo lo stop al servizio.

Si tratta dunque di un’ulteriore feature che sta per lasciarci definitivamente, dopo il già annunciato addio alla condivisione di immagini e video da entrambe le console.

La chiusura del Nintendo eShop fortunatamente non coinvolgerà il mercato su Switch, ma questo non impedirà alla casa di Kyoto di far scomparire per sempre oltre 1000 giochi.