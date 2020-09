NieR Automata vola a oltre 4,85 milioni di copie distribuite in tutto il mondo

Nel corso dell’evento Tokyo Game Show 2020 Online, Square Enix ha confermato che il numero totale di copie unità distribuite e copie fisiche vendute di NieR Automata ha superato i 4,85 milioni. Il titolo, quindi, nonostante sia disponibile da diversi anni, continua ad essere piuttosto richiesto, in quanto lo scorso marzo lo stesso dato parlava di 4,5 milioni.

Pubblicato per la prima volta nel marzo del 2017 per Sony Playstation 4 e Windows PC, il titolo è approdato nel giugno 2018 anche su Xbox One e, a febbraio 2019, è stata resa disponibile la “Game Of The YoRHa Edition” che comprende il gioco base ed il suo DLC.

NieR Automata è ambientato in un futuro nel quale l’umanità è stata quasi spazzata via e risiede sulla Luna mentre le loro macchine e gli alieni hanno invaso la Terra. La trama segue gli androidi 2B e 9S mentre svolgono diverse missioni, tentando di spodestare le macchine ed imparare di più sulla loro origine.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «sono troppi gli elementi di eccellenza di Nier Automata, anche in questa Become as gods Edition, per non raccomandarlo nella maniera più calorosa possibile: la direzione artistica, la narrativa, il combat system, il livello di personalizzazione, la colonna sonora, e, in maniera meno quantificabile, le emozioni che il prodotto riesce a veicolare.»

Anche se un sequel al momento sembra non essere in lavorazione, Square Enix ha confermato che NieR Replicant ver. 1.22474487139 sarà lanciato il prossimo aprile.