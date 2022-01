NFT di Castlevania che in teoria non piacevano a nessuno hanno fatto incassare a Konami vagonate di soldi

Sembra che gli NFT siano proprio sulla bocca di tutti, e adesso sappiamo bene che anche l’industria dei videogiochi si sta adeguando alla presenza sempre più impattante dei non fungible token.

Moltissimi stanno già investendo in NFT (o stanno pensando di farlo) e tra questi troviamo anche GameStop, il quale ha deciso di creare un vero e proprio negozio digitale in cui gli utenti possono vendere, comprare e scambiare NFT.

Molte altre aziende hanno rivolto lo sguardo interessato, parliamo ad esempio di Ubisoft, Square Enix e Konami.

Proprio Konami ha deciso, in occasione del 35esimo anniversario della serie Castlevania, di lanciare degli NFT dedicati al brand tramite un’asta, così da permettere ai fan di aggiudicarseli.

Gli appassionati più irriducibili della storica serie non hanno perso tempo e si sono gettati a provare di acquistare quelli che sono in tutto e per tutto degli articoli digitali da dichiarare di loro proprietà come artwork o oggetti in-game.

Ebbene adesso l’intera Konami Memorial NFT Collection (così si chiamano nella totalità i pezzi digitali messi all’asta per l’anniversario di Castlevania) è stata venduta interamente, con gli artwork NFT venduti a una media di prezzo di ben $12,000.

Il pezzo NFT dato al prezzo più alto è stato un artwork basato sulla mappa del castello di Dracula presente nel gioco originale di Castlevania, che è stato venduto alla cifra di $26.538,96.

Konami ha parlato di quest’iniziativa come la prima dedicata agli NFT, ma ovviamente data l’ingente somma racimolata si tratterà probabilmente solamente della prima di una lunga serie.

In merito al mondo degli NFT (e ai soldi che con essi è possibile guadagnare) si è espressa anche Square Enix, che a quanto pare li considera come un tema strategico molto importante.

Le acque di SEGA invece sono un po’ più agitate, visto che l’azienda sta valutando con i piedi di piombo la questione NFT.