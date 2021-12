New World tenta il rilancio con un crossover pieno di novità gratis

New World è uno di quegli esempi che maggiormente riescono a inquadrare il detto “dalle stelle alle stalle”, visto il crollo fisiologico di queste settimane.

L’MMO fantasy di Amazon è infatti stato vittima di glitch e bug, oltre a svariati problemi di bilanciamento che hanno seriamente messo a repentaglio la fiducia della community.

Sebbene Amazon Game Studios tramite le parole del game director abbia confermato che sono stati commessi diversi errori in fase di sviluppo, la situazione non è ancora del tutto rosea.

Neanche il rinvio dell’aggiornamento di dicembre e dell’evento stagionale di New World sono stati visti di buon occhio da parte dei giocatori, sebbene l’annuncio di un crossover piuttosto interessante punta a far calare la frustrazione generale.

Come riportato anche da GamesRadar+, New World sta per ricevere un evento crossover con la serie Amazon Prime di Wheel of Time, nota da noi come La Ruota del Tempo.

L’evento in questione prenderà il via alla fine di questo mese, ossia il 24 dicembre, concludendosi tra poco più di due settimane, ossia l’11 gennaio 2022.

Infatti, il 24 di questo mese coincide con il finale di stagione della serie TV basata sulla saga di Jordan e Sanderson: per celebrare l’episodio conclusivo, i giocatori riceveranno esclusive ricompense in-game totalmente gratuite.

Saranno infatti messi a disposizione sei nuovi oggetti speciali, tra cui la lama di Tam a una mano, la potente lama Shadowspawn a due mani, un mantello rosso Aja, un mantello Children of the Light, il segno di Ouroboros Crest, il mantello di Egwene e infine il mantello di Nynaeve.

Chissà se questi regali serviranno a placare in un certo qual modo la rabbia dei fan, specie dopo che gli sviluppatori hanno ammessodi essere stati poco chiari.

Se volete sapere cosa ne pensiamo dell’MMO Amazon, recuperate al volo anche il nostro provato originale di New World, che trovate ovviamente sulle pagine di SpazioGames.