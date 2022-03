New World, il gran finale è stato rinviato (ma di poco)

I giocatori di New World avrebbero dovuto ricevere oggi la quest finale della storyline principale del gioco, ma le cose sono andate diversamente.

L’MMO fantasy di Amazon ha ormai diversi mesi di vita, passando per momento floridi ad altri particolarmente negativi (specie lato utenza).

Del resto, la stessa Amazon Game Studios aveva confermato di aver commesso qualche errore, tanto da ammetterlo lei stessa senza troppi peli sulla lingua.

Ora, come riportato da The Gamer, sembra che i giocatori di New World rimarranno a bocca asciutta, perlomeno sulla breve distanza.

L’utenza avrebbe dovuto ricevere oggi la quest finale della storyline principale del gioco, ma un problema ha costretto Amazon a ritardare l’ultimo aggiornamento.

La notizia arriva per gentile concessione del Twitter ufficiale di New World, che ha confermato che un bug ha causato il ritardo.

«Questo ritardo è causato da un bug trovato in ritardo e deve essere risolto prima di rilasciare l’aggiornamento», ha scritto Amazon.

L’aggiornamento è previsto ora per mercoledì mattina, 30 marzo (ossia domani). Ulteriori dettagli saranno probabilmente condivisi via Twitter.

We will be hosting downtime for the Heart of Madness Update on March 29th at 5 AM PST [8 AM EST].

At 7 AM PST [10 AM EST], Aeternum will look a little different…

— New World (@playnewworld) March 28, 2022