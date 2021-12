New World, i fan sfidano Amazon ad affrontare l’endgame (e gli sviluppatori accettano)

New World si è rivelato un enorme successo in occasione del suo lancio, salvo poi calare costantemente di popolarità a causa di aggiornamenti e scelte degli sviluppatori ritenute insoddisfacenti dalla community.

L’ambizioso MMO di Amazon ha infatti cambiato ripetutamente alcune delle meccaniche di gioco, con l’intento di poter offrire un maggiore coinvolgimento e sfida per i propri utenti.

Tuttavia questo ha provocato una feroce rabbia da parte dei giocatori, al punto che Amazon si è ritrovata costretta a rispondere alle critiche.

Gli sviluppatori sono arrivati perfino a dover ammettere di aver commesso tanti errori, dopo aver constatato un calo lento ma costante dei giocatori attivi.

Dopo le promesse degli sviluppatori di essere maggiormente attivi nei confronti della community, i fan di New World hanno però deciso di mettere alla prova le loro dichiarazioni, sfidandoli a giocare ai loro stessi contenuti endgame e finirli.

Come riportato da GameSpot, Amazon ha sorpreso tutti e deciso di accettare la sfida, registrando una run «Myrkgard», per mostrare ai giocatori «come va fatta».

Le cose però non vanno esattamente come previsto: il director Scot Lane e gli altri sviluppatori di Amazon Game Studios che si sono uniti a lui hanno ammesso di non essere abbastanza «livellati» per poter affrontare quei contenuti, né di essere abbastanza bravi quanto gli stessi giocatori.

Questo però non ha fermato il loro tentativo di affrontare uno dei contenuti endgame più difficili di New World, spesso ottenendo risultati estremamente divertenti: potete ammirare la run degli sviluppatori nel video che troverete di seguito.

Il walkthrough degli sviluppatori include alcune «profonde» perle di saggezza, come «a volte arrendersi è la migliore opzione» oppure «proteggete il vostro tank o succederanno cose brutte», oltre alle lamentele, familiari per molti giocatori competitivi, di non essere stati curati quando ce n’era bisogno.

Nonostante la run non sia probabilmente terminata con i migliori risultati, molti fan divertiti hanno apprezzato lo sforzo degli sviluppatori, che anche con iniziative di questo genere stanno dimostrando di voler essere sempre più vicini ai propri giocatori.

Tra una battuta e l’altra, gli sviluppatori hanno anche trovato il tempo di inaugurare un nuovo evento crossover che ha inizio proprio oggi: i giocatori potranno ottenere ricompense in-game ispirate alla serie tv La Ruota del Tempo, disponibile su Prime Video.