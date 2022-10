Netflix, nuovo gioco gratis disponibile da ora (ed è un capolavoro narrativo)

Netflix non sembra volersi fermare con la sua proposta di giochi gratis da rilasciare a cadenza regolare, visto che ora se ne aggiunge un altro di tutto rispetto

In maniera simile – ma sicuramente non identica – a servizi come Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi anche su Amazon) il colosso dello streaming, settimana dopo settimana, sembra non voler dimenticare la sua utenza.

Come dimostrano le notevoli offerte di ottobre, Netflix non ha di certo intenzione di lasciare a bocca asciutta i suoi abbonati, neppure in questa fine 2022.

Difatti, dopo aver confermato l’arrivo di una nuova e interessante feature, è ora il turno di un nuovo titolo gratuito da aggiungere all’offerta, un vero capolavoro narrativo di Sam Barlow.

Il nuovo titolo gratis disponibile per gli abbonati è infatti il suggestivo Immortality, disponibile nella sezione giochi dell’applicazione.

Scritto da Sam Barlow, autore di Her Story, Telling Lies e Silent Hill Shattered Memories, il gioco è giocabile senza costi aggiuntivi su sistemi mobile iOS e Android.

La sinossi ufficiale del gioco, via Steam, recita:

Marissa Marcel era una star del cinema. Ha girato tre film. Ma nessuno dei film è mai uscito. E Marissa Marcel è scomparsa. Il nuovo gioco di Sam Barlow, creatore di Her Story.

Nel corso dell’avventura, saremo chiamati a manipolare il girato di tre film con una moviola virtuale e scoprire cosa le è successo. Si tratta senza dubbio di un titolo unico e davvero molto originale, da provare prima di subito.

Sulle pagine di SpazioGames abbiamo recensito il gioco, spiegandovi che «Immortality è l’opera più complessa di Sam Barlow, la più filosofica e inconsueta, che non ha paura di osare con temi e sperimentazioni che abbracciano cinema e videogioco, letteratura e psicologia».

Restando in tema, Netflix e Ubisoft hanno da poco svelato l’arrivo di ben 3 giochi in esclusiva, tra i quali anche un nuovo Assassin’s Creed.