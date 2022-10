Netflix apre il suo quinto studio di sviluppo, alla guida un ex-Overwatch

Netflix continua a credere ancora moltissimo nei videogiochi, perché arrivano anche nuovi studi di sviluppo aperti da veterani.

Il team dedicato alla creazione di videogiochi per Netflix avrà il supporto di una delle menti dietro Overwatch, i cui gadget trovate su Amazon, alla guida.

Servirà senz’altro a supportare la creazione di un futuro dedicato al cloud, visto che il colosso dello streaming vuole proseguire la strada di Google Stadia.

A cui si affiancano i videogiochi in esclusiva che verranno sviluppati per Ubisoft, in un accordo davvero imponente.

Come riporta VGC, infatti, il prossimo studio di sviluppo che verrà aperto da Netflix avrà alla guida Chacko Sonny, produttore di Overwatch.

Sonny ha lasciato Blizzard nel settembre 2021 come una delle numerose defezioni di alto profilo relative alle vicende legate agli scandali, dichiarando di volersi allontanare per “prendersi una pausa”.

Dopo la suddetta pausa Chacko Sonny si ritroverà quindi a dirigere il quinto studio di sviluppo di Netflix.

La notizia è stata annunciata da Mike Verdu, vicepresidente della divisione gaming del gigante dello streaming, rivelando i dettagli dello studio californiano:

«Poteva andare ovunque, avrebbe potuto raccogliere fondi, avrebbe potuto fare qualsiasi cosa e ha scelto di venire qui. Stiamo costruendo una squadra attorno a lui e cerchiamo di reinventare ciò che i giochi possono essere.»

E mentre continueranno ad essere inseriti nuovi giochi di terze parti all’interno del catalogo, Verdu ha dichiarato che oltre a questi verranno aggiunte delle produzioni originali per infoltire il catalogo.

«Con i giochi interni vogliamo costruire competenze istituzionali» dichiara Verdu: «Vogliamo che i team attraversino più cicli insieme e diventino davvero molto bravi a lavorare insieme e a fornire ottimi prodotti.»

In attesa di vedere le prime produzioni originali, Netflix continua ad offrire giochi importanti gratis: uno degli ultimi è una perla narrativa da non perdere.

Mentre gli studi iniziano a diventare davvero tanti e dislocati in tutto il mondo, come il team finlandese annunciato qualche tempo fa.