Netflix offre due nuovi giochi gratis, da ora

Mesi fa Netflix ha annunciato di voler entrare nel mercato dei videogiochi, una notizia che ha sicuramente destato molto scalpore, specie per l’inclusione di nuovi giochi gratis.

Il colosso dello streaming ha inizialmente lanciato un titolo in VR che necessita di un visore sulla falsariga del performante Oculus Quest 2.

Del resto, a settembre dello scorso anno la compagnia aveva rivelato di aver completato l’acquisizione del suo primo studio di sviluppo di videogiochi.

A fronte di ciò, a novembre 2021 il servizio Netflix Games è stato attivato all’interno dell’app mobile per tablet e smartphone Android, con tanti nuovi giochi offerti gratuitamente. A quanto pare, in questo inizio 2022 il gigante dell’intrattenimento sembra voler continuare con i regali.

Come riportato anche da Android Police, Netflix ha iniziato a offrire giochi per sistemi mobile con ogni abbonamento, con la libreria in continua espansione, visto che ora sono stati aggiunti due nuovi titoli proprio durante la giornata di oggi, 19 gennaio 2022.

Entrambi sono gratuiti se si è in possesso di un abbonamento a Netflix. I nuovi giochi sono Arcanium: Rise of Akhan e Krispee Street.

Il primo è un gioco d’avventura basato sulla raccolta di carte, eccezionalmente privo di acquisti in-app (ed è cosa buona e giusta) ed è scaricabile qui.

Il secondo, invece, è un semplice gioco basato sulla ricerca di oggetti nascosti tratto dal webcomic di successo, con centinaia di personaggi strambi e cose da trovare, il tutto ambientato in un mondo bizzarro, curioso e adorabile (lo trovate qui).

Ricordiamo che negli ultimi mesi Netflix ha espresso la volontà di produrre un videogioco ispirato a Squid Game, visto il grande successo generato dalla serie coreana.

Ma non solo: la feature dei videogames su Netflix potrebbe ospitare in futuro anche giochi PlayStation, sebbene la cosa non sia stata ancora confermata ufficialmente.

