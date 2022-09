Netflix svela 3 nuovi giochi gratis in arrivo a ottobre (e c’è una perla)

Netflix ha appena svelato ufficialmente 3 nuovi giochi gratis in arrivo per tutti gli utenti iscritti alla piattaforma, che saranno disponibili senza alcun costo aggiuntivo.

Il colosso dello streaming (trovate il divertente gioco da tavolo dedicato su Amazon) ha ormai infatti deciso di puntare fortemente sul mercato dei videogiochi, proponendo ai suoi abbonati una selezione costante di titoli mobile senza pubblicità e inclusi con l’abbonamento.

La line-up del mese di ottobre si è rivelata molto interessante: Netflix ha infatti deciso di proporre non solo l’adattamento videoludico di uno dei suoi show più amati, ma anche una delle produzioni indie più coinvolgenti a livello emotivo degli ultimi anni.

La lista include Nailed It! Baking Bash e Spiritfarer come titoli più intriganti, ma la grande N ha voluto pensare anche a un pubblico più giovane proponendo Hello Kitty Happiness Parade per concludere la selezione del mese (via ComicBook).

Nailed It! Baking Bash è il party game tratto dall’omonima serie dedicata allo show culinario: in questo titolo i giocatori dovranno divertirsi a creare le migliori torte ispirate allo show — o anche quelle peggiori.

Spiritfarer è invece una bellissima e commovente avventura in cui diventeremo dei novelli “Caronte” accogliendo diverse anime sulla nostra barca e conducendole all’aldilà, portandole così ad accettare la loro scomparsa: se siete curiosi di scoprirne di più, potete leggere la nostra recensione dedicata.

Infine, Hello Kitty Happiness Parade ci chiederà di realizzare il più grande spettacolo che si sia mai visto, realizzando nuove amicizie ed evitando trappole che potrebbero rovinarci lo show.

Non c’è ancora una data di lancio ufficiale per i nuovi giochi gratis di Netflix, ma il servizio di streaming ha comunicato che saranno disponibili durante ottobre 2022: vi terremo prontamente aggiornati in caso di ulteriori novità.

Vale in ogni caso la pena di ricordare che, nonostante in alcuni casi le proposte si siano rivelate più che valide, i giochi gratis di Netflix sono attualmente un clamoroso flop: per questo motivo, il servizio di streaming avrebbe già in mente un piano B per la sua offerta.

Ricordiamo che comunque che i nuovi titoli annunciati non saranno gli unici attualmente in programma per gli utenti abbonati: Netflix e Ubisoft hanno infatti svelato l’arrivo di 3 giochi in esclusiva, tra i quali ci sarà anche un nuovo Assassin’s Creed.