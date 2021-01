Daredevil, il videogame con Troy Baker (The Last of Us) si farà?

Lo scorso mese di maggio 2020, un rumor circolante in rete vedeva la (presunta) lavorazione di videogioco dedicato a Daredevil, il noto supereroe Marvel. Il gioco avrebbe dovuto vedere la partecpazione (in veste di doppiatore del personaggio principale, Matt Murdock) di Troy Baker, voce originale di Joel in The Last of Us, per poi essere apparso di recente in Death Stranding di Hideo Kojima, interpretando il personaggio di Higgs.

Nonostante col passare dei mesi del presunto tie-in non se n’è saputo più niente, sembra che l’uscita di Marvel’s Spider-Man e Spider-Man: Miles Morales di Insomniac Games e Marvel’s Avengers di Crystal Dynamics, Eidos Montréal e Square Enix possa aver dato adito a un videogioco con protagonista il diavolo di Hell’s Kitchen.

Proprio Baker avrebbe infatti condiviso sul proprio account Twitter un post di un fan che richiedeva a voce un gioco con protagonista Daredevil, doppiato dallo stesso Baker. L’attore ha infatti ricondiviso il tweet con un’emoji che lascia intendere sorpresa (ma anche molta curiosità).

Nonostante al momento non ci sia nulla di certo, resta la speranza che un giorno i fan dell’eroe Marvel possano davvero mettere le mani su un titolo dedicato al Diavolo Custode.

Ricordiamo che a novembre 2018 Netflix ha annunciato la cancellazione della serie di Daredevil dopo tre stagioni, ennesima chiusura per una co-produzione Marvel dopo l’acquisizione da parte di Disney. I diritti di sfruttamento del personaggio sono però da poco tornati in mano a Marvel Studios, tanto che si parla piuttosto insistentemente di un cameo di Daredevil in Spider-Man 3, con Tom Holland (le cui riprese si stanno tenendo proprio in questi giorni).

