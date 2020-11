“Nei prossimi mesi” EA svelerà un remaster, sarà Mass Effect?

Alla presentazione dei propri risultati finanziari per il secondo trimestre dell’anno fiscale 2021, EA ha anticipato che sta per svelare un nuovo remaster.

Come rivelato dal publisher, già «nei prossimi mesi» arriverà la conferma del ritorno di un classico del suo portfolio.

Soltanto ieri vi abbiamo fornito la recensione di Need for Speed Hot Pursuit Remastered, ma a quanto pare c’è ancora dell’altro in cantiere in questa direzione.

«Nei prossimi mesi ci aspettiamo di annunciare le date di lancio di titoli aggiuntivi per l’anno fiscale 2021», spiegano da Electronic Arts.

Queste includeranno «un titolo EA Originals e un titolo rimasterizzato», sebbene per ora si tratti dei soli particolari assodati.

L’anno fiscale di EA finirà già il 31 marzo 2021, per cui appare evidente come entrambi i giochi in questione verranno lanciati entro quella data.

Negli ultimi mesi si è parlato diffusamente di un remaster della trilogia di Mass Effect, che avrebbe dovuto venire lanciata già quest’anno ma sarebbe stata spostata ad inizio anno prossimo.

Il remaster per PC, PS4 e Xbox One dovrebbe includere cambiamenti più massicci al primo capitolo della serie, e ritoccare più lievemente gli altri due già su standard moderni.

Domani si celebrerà l’N7 Day, il giorno in cui la community di BioWare si riunisce attorno ai propri fan, per cui non è da escludere che arrivino sorprese a strettissimo giro.