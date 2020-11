Mass Effect, il cast si riunisce per un evento speciale: annuncio bomba in arrivo?

Lo scorso settembre di quest’anno, Jeff Grubb di Venture Beat ha rivelato che la remaster della trilogia sci-fi BioWare dedicata alla saga di Mass Effect sarebbe effettivamente in dirittura d’arrivo.

EA aveva inizialmente pianificato di lanciare la trilogia rimasterizzata – chiamata Mass Effect Legendary Edition – a ottobre 2020, cosa che purtroppo è sfumata in fase di pianificazione. Lo sviluppatore BioWare avrebbero infatti deciso di posticipare il lancio all’inizio del 2021, nonostante al momento non vi sia ancora nulla di ufficiale.

La cover ufficiale del primo Mass Effect.

Il motivo del rinvio, oltre all’emergenza sanitaria che sta creando non pochi problemi all’industria, sarebbe la qualità del capitolo originale della saga di Mass Effect (legato sia al comparto tecnico definito obsoleto, sia di gameplay invecchiato fin troppo male e non in grado di convincere le nuove leve).

Ora, però, qualcosa sembra muoversi: il cosiddetto N7 Day, ovvero il giorno dedicato alla serie Mass Effect, si terrà anche quest’anno il prossimo 7 novembre, con un evento che vedrà anche la partecipazione del cast dell’intera trilogia originale.

Il doppiatore Mark Meer – voce del comandante Shepard nella trilogia di Mass Effect – ha confermato sui social che il live streaming sarà un “evento speciale“, affiancato da altri doppiatori assieme anche ad alcuni sviluppatori di BioWare.

Poco sotto, il tweet ufficiale:

L’evento si svolgerà il prossimo sabato alle 20 ora italiana, momento in cui EA potrebbe finalmente svelare al mondo la Legendary Edition. Seguiremo l’N7 Day in diretta sulle pagine di SpazioGames, quindi rimanete ovviamente sintonizzati da queste parti.

Non ci resta quindi che attendere un annuncio formale da parte di EA, magari con una data di uscita che riveli (finalmente) l’uscita della nuova compilation. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.