Mass Effect Legendary Edition, reveal imminente? Collection classificata

Mass Effect Legendary Edition è stato classificato in Corea dall’ente preposto al rating dei videogiochi, confermando le indiscrezioni che circolano da mesi sulla sua esistenza per la prima volta.

Il titolo, secondo rumor, sarebbe una rimasterizzazione dei primi tre capitoli della serie ruolistica sci-fi di BioWare.

Pertanto, la collection includerebbe Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, con la sola esclusione dell’unico capitolo current-gen, Andromeda.

La compilation non è stata ancora annunciata ma, pare, il reveal dovrebbe arrivare a brevissimo per PC, PS4 e Xbox One.

Nintendo Switch sarebbe stata presa in considerazione ma scartata in ultima analisi, probabilmente perché il remaster del primo capitolo sarebbe più un remake che un semplice rescale.

Inizialmente, si pensava che Mass Effect Legendary Edition avrebbe visto la luce già nel tardo 2020, salvo poi venire spostato all’inizio del 2021.

Il fatto che la collection sia stata classificata presso la Game Rating and Administration Committee coreana lascia però supporre che l’annuncio sia ormai questione di giorni.

Oltre a questo remaster, ci sarebbe in cantiere anche un Mass Effect 4, in una fase di pre-produzione presso un nucleo di veterani della serie in BioWare.