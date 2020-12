Negozi avvertono: Cyberpunk 2077 ha “pessime performance” su console

Cyberpunk 2077 è diventato un piccolo grande caso in relazione alle prestazioni delle versioni console per PS4 e Xbox One.

CD Projekt RED ha iniziato la settimana col piede giusto, scusandosi per non aver mostrato prima quelle edizioni e promettendo sia patch che rimborsi per i suoi giocatori.

Tuttavia, nel frattempo, i negozi stanno cominciando a tutelarsi, per evitare di subire resi e richieste di rimborsi a pioggia come sta accadendo fin dal day one.

Si tratta di un risvolto da tenere in alta considerazione, dal momento che catene come Amazon possono avere la forza per reggere l’urto di affari saltati per centinaia di migliaia di copie, mentre i piccoli negozi no.

Dal Brasile arriva una segnalazione importante in tal senso, che potrebbe fare scuola e dettare la linea sia per i grandi player dell’industria che per, appunto, i punti vendita più piccoli.

Questo negozio è finito su Reddit proprio perché ha apposto una “didascalia” di fronte ad una copia Xbox esposta al pubblico.

La descrizione recita:

“Gioco con pessime performance e bug su Xbox Fat/Xbox S”

Evidentemente, il riferimento è al modello di Xbox One originale (2013) e Xbox One S, per i quali il negoziante non si assume alcuna responsabilità.

Abbiamo già discusso delle versioni console e in particolare proprio di quelle per Xbox in un articolo pubblicato al day one del 10 dicembre.

Inoltre, vi abbiamo anche mostrato come funzioni Cyberpunk 2077 su PlayStation 4 e PS5, dove la situazione sembra invece ancora più complessa.