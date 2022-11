Need For Speed Underground 2 è il sogno dei fan e qualcuno lo ha realizzato

La serie di Need For Speed è una di quelle che i fan dei racing game non hanno mai messo in disparte, visto che è in arrivo anche un nuovo e promettente episodio. Vero anche che i fan non hanno mai dimenticato i capitoli classici, tanto che sono sempre pronti a omaggiarli.

Vero anche che le ultime uscite non sono mai riuscite a conquistare il pubblico, tanto che neanche l’uscita di un film (che potete trovare su Amazon) hanno risollevato le sorti del franchise.

Ora, dopo il reveal con tanto di trailer e data di uscita di Need for Speed Unbound, qualcuno ha ben pensato di dare nuova vita all’amatissimo Need For Speed Underground 2.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, un fan ha presentato la sua visione di come potrebbe apparire una eventuale remastered dell’iconico titolo di corse arcade.

Il bravissimo Darudnik ha combinato modelli di auto realistici con ambienti di gioco facilmente riconoscibili, al fine di creare un feeling immediato con i fan della serie.

L’artista, originario della Russia, ha cinque anni di esperienza nella creazione di concept per vari giochi, lavorando principalmente con Blender e Photoshop.

La sua passione speciale sono chiaramente i giochi della serie Need for Speed, in particolare Underground e Most Wanted usciti nei primi anni 2000.

Con i suoi ultimi rendering, Darudnik ha mostrato come potrebbe apparire una potenziale remastered di NfS Underground 2 se mai venisse rilasciata da Electronic Arts. Come si dice spesso in questi casi, sognare non costa nulla.

Come si vede nelle immagini che potete ammirare poco sopra, l’artista ha scelto il modello potenziato della Nissan 350Z verde di Rachel sulle strade notturne di Bayview City, offrendo anche un’idea di come potrebbe apparire una gara di corse nel gioco.

Restando in tema, giorni fa sono apparse anche le specifiche tecniche di Need for Speed Unbound, ovvero i requisiti minimi e consigliati della versione PC.

Ma non è tutto: sembra che Unbound batterà ufficialmente il record stabilito da Heat, visto che il nuovo gioco di Criterion Games includerà al lancio una quantità di automobili su licenza realmente sorprendente.