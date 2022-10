Need for Speed Unbound, a breve lo vedremo su strada (e c’è una data)

Solo pochi giorni fa, Need for Speed Unbound è stato confermato ufficialmente da Electronic Arts, visto che il nuovo capitolo del franchise si propone di essere il più stiloso episodio di sempre.

La serie di giochi di corse (di cui potete anche recuperare l’ultimo capitolo su Amazon) si prepara a un ritorno in grande stile, sperando anche in una giocabilità all’altezza.

Ora, dopo il reveal con tanto di trailer e data di uscita, presto sarà il turno del primo video gameplay del nuovo nuovo capitolo della serie arcade racing di EA.

Come riportato anche su ResetEra, infatti, a breve potremo vedere come se la cava su strada il nuovo Need for Speed, tanto che la data del secondo reveal è davvero vicina.

Gli sviluppatori di Criterion hanno infatti confermato che il primo video gameplay ufficiale di Need for Speed Unbound verrà trasmesso sui profili social e sui canali YouTube ufficiali della serie a partire dalle 17.00 ora italiana di domani, martedì 11 ottobre 2022.

Presto, quindi, potremo dare uno sguardo approfondito alle meccaniche del nuovo capitolo della serie racing, svelando magari anche qualche modalità di gioco inedita (magari anche quelle multigiocatore).

Poco sotto, la breve clip pubblicata sui social che conferma la notizia.

New drip. Spin the block and stunt on the opps. Tomorrow. 8am PT/ 5pm CEST #needforspeed pic.twitter.com/yHDMBu3to0 — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 10, 2022

La descrizione ufficiale del gioco, via Steam, recita:

Dai il meglio di te e conquista la vetta. Supera i poliziotti in astuzia e partecipa alle qualifiche settimanali per gareggiare nell’importantissima Grand. Riempi il garage di bolidi personalizzati con un’impeccabile messa a punto e sfoggia il tuo stile unico. Dimostra di avere la stoffa per vincere la Grand, la sfida estrema di corse clandestine di Lakeshore. Partecipa a quattro intense settimane di corse e guadagna abbastanza denaro per partecipare alle qualifiche settimanali, battere gli avversari e lasciare il segno sulla scena delle corse clandestine superando in astuzia e velocità i poliziotti.

Restando in tema, da pochi giorni sono apparse anche le specifiche tecniche di Need for Speed Unbound, ossia i requisiti minimi e consigliati della versione PC.

Ma non solo: sembra anche che Unbound batterà ufficialmente il record stabilito da NfS Heat, visto che il nuovo gioco di Criterion Games includerà infatti al lancio un’impressionante quantità di automobili su licenza.