Need for Speed sta tornando: prima immagine da EA!

Da ormai qualche tempo si susseguono delle indiscrezioni che vorrebbero Electronic Arts pronta a dare i natali a una nuova versione del suo Need for Speed: Hot Pursuit, episodio della serie incentrato su inseguimenti tra bolidi e auto della polizia. A quanto pare, l’annuncio è più vicino del previsto, considerando che proprio oggi la compagnia ha pubblicato una prima immagine teaser per il futuro del franchise, servendosi proprio dell’account ufficiale Twitter di Need for Speed.

Nell’immagine possiamo vedere un’auto, targata Palm City (come la località di Need for Speed: Heat, ndr) mentre viene attorniata da due volanti della Polizia che tentano di bloccarla. A colpire sono però i riferimenti numerici: lo screen è praticamente minato in ogni dove da 510. Potete vederlo nella targa della vettura, nel numero di telefono della pizzeria nel cartellone di sfondo e perfino nel suo prezzo, 5,10.

L'immagine teaser del futuro Need for Speed

Non è tutto: il tweet stesso, non a caso, è stato pubblicato esattamente alle 17:10, ossia le 5.10 PM. Il fatto che ci si stia riferendo al 5 ottobre prossimo (5/10) sembra abbastanza lapalissiano.

Nelle scorse settimane c’erano stati anche alcuni leak relativi a un possibile ritorno di Hot Pursuit, quindi se questo annuncio svelasse qualcosa di diverso rimarremmo davvero sorpresi. Non mancheremo in ogni caso di seguire da vicino i movimenti di EA, quindi vi raccomandiamo di tenere d’occhio le pagine di SpazioGames.

Vi ricordiamo che il più recente episodio del franchise è stato Need for Speed: Heat, uscito lo scorso novembre e recensito qui dal nostro Domenico. L’originale Hot Pursuit, invece, uscì nel 2010.