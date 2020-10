Need for Speed Hot Pursuit Remastered, spuntano data d’uscita e immagini

Need for Speed Hot Pursuit Remastered è quasi realtà, con il reveal fissato al pomeriggio di oggi e più precisamente alle ore 17:00.

In leggero anticipo rispetto all’orario fissato per la presentazione, ecco arrivare in rete la data d’uscita e le prime immagini del gioco.

Le immagini in questione partono con le copertine del gioco per PS4 e Nintendo Switch, console su cui è a questo punto confermata la rimasterizzazione.

Sarebbe confermato il cross-play sul multiplayer, similmente a quanto accaduto qualche mese dopo il day one a Need for Speed Heat, mentre sul versante dei contenuti sarebbero inclusi tutti i DLC.

Tra le altre immagini ne abbiamo anche alcune in-game che, almeno sulle piattaforme più performanti, evidenzia un comparto grafico completamente riscritto.

Questo vorrebbe dire che, al netto della dicitura Remastered, si tratterebbe di un vero e proprio remake, anche se soltanto current-gen.

Quanto alla data d’uscita, Need for Speed Hot Pursuit Remastered sarebbe destinato ad un lancio previsto già per il 6 novembre.

È abbastanza curioso che l’uscita di un nuovo capitolo sia così a ridosso dell’annuncio, ma un modus operandi simile era stato tenuto per Need for Speed Heat lo scorso anno, per cui non ci dovrebbe essere troppo da sorprendersi.

Il reveal è stato comunque anticipato da un teaser nel corso del fine settimana, non inequivocabile ma abbastanza esplicito.

La buona notizia è che, affianco a questo remaster, EA ha programmato anche un nuovo episodio next-gen, attualmente in sviluppo presso Criterion Games.