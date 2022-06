Neanche Reggie Fils-Aimé è soddisfatto di Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online è un servizio che ha fatto parlare di sé, tra i fan Nintendo e non, e tra questi c’è anche Reggie Fils-Aimé.

L’ex-presidente di Nintendo of America, che ha raccontato la sua esperienza in un libro che trovate su Amazon, ha parlato del servizio in abbonamento in un’occasione recente.

Il quale, abbiamo scoperto di recente, ha una certa passione per Xbox al di fuori dei franchise Nintendo che ha curato come presidente.

Mentre Nintendo Switch Online continua ad aggiornarsi, fornendo nuovi giochi gratis e migliorando quelli esistenti.

Tra le possibilità che vengono offerte da Nintendo Switch Online ci sono alcuni giochi esclusivi, come Tetris 99, dei DLC di alcuni giochi come Animal Crossing: New Horizons, ed una selezioni di titoli del passato.

Con un abbonamento attivo si possono giocare titoli di NES, SNES, SEGA Mega Drive e, da qualche tempo, anche Nintendo 64.

Questi ultimi in particolare sono stati oggetto di critiche, perché l’emulazione non è del tutto esaltante tra problemi di frame rate e input lag.

Reggie Fils-Aimé ha parlato proprio di questi titoli, spiegando che Nintendo deve assolutamente ampliare il catalogo con i giochi GameCube e Wii, come riporta The Gamer.

La notizia arriva da una lunga intervista in cui Reggie ha parlato del suo nuovo libro, e nella serie di domande si è espresso sulla distribuzione di contenuti tramite Nintendo Switch Online:

«Se dovessi tornare in Nintendo per un giorno, sarei molto più concentrato su come fa l’azienda a sfruttare tutti i suoi fantastici contenuti, consegnandoli al consumatore attraverso quell’esperienza online Nintendo. […] Nintendo ha ancora più contenuti per Nintendo 64 su cui fare leva. Hanno dei contenuti GameCube da sfruttare. Hanno contenuti Wii. Vedo questo futuro di contenuti consegnati digitalmente al consumatore, come questa opportunità fiorente che vorrei continuare a sfruttare.»

Anche Reggie desidera vedere i giochi GameCube e Wii su Nintendo Switch Online. Chissà che nel vociferato secondo Direct di giugno non ci siano novità del genere.

L’ultimo, invece, è stato completamente dedicato a Xenoblade Chronicles 3: ecco tutte le novità che sono stato mostrate.