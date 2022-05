Reggie Fils-Aimé rivela il suo gioco “non Nintendo” preferito (e no, non è PlayStation)

Reggie Fils-Aimé è stato il boss di Nintendo of America per 13 anni ed è diventato una specie di istituzione nell’industria dei videogiochi, specie per i suoi modi schietti e le sue battute intelligenti.

In un periodo che coincideva pressappoco con il lancio di Nintendo Switch (che trovate su Amazon a ottimo prezzo), Fils-Aimé lasciò la dirigenza di Nintendo of America nel 2019, dopo ben quindici anni all’interno dell’azienda.

Di recente, durante la promozione del suo nuovo libro, il buon Reggie è tornato a parlare del suo mentore, e amico, Satoru Iwata e del suo lascito.

Ora, però, come riportato da Game Reactor, durante un’intervista con G4TV all’ex boss della Grande N gli è stata posta la domanda: qual è il suo gioco preferito ad eccezione dei titoli Nintendo?

Fils-Aimé non ha dovuto pensare nemmeno per un secondo, prima di rispondere: «Halo!». A quanto pare, infatti, Reggie ha una bella storia con le avventure di Master Chief.

«La Xbox originale era nel mio salotto prima che io avessi un Gamecube. Non ero un dipendente di Nintendo, ero nel mio viaggio videoludico personale», ha reso noto Fils-Aimé.

E ancora, «i miei figli mi pressavano: ‘dobbiamo prendere una Xbox, dobbiamo giocare a questo gioco, Halo’. E finivano per prendermi a calci in cu*o. Non è che io sia bravo, ma mi piace molto quel gioco».

What is @Reggie's video game that is not a Nintendo game? cc @Xbox pic.twitter.com/nbAqBGjyDW — G4TV (@G4TV) May 3, 2022

Nonostante gli incarichi successivi che ha avuto in questi ultimi anni, più volte Reggie ha dimostrato di non aver mai abbandonato veramente Nintendo con il cuore, ad esempio mostrando il suo apprezzamento verso Animal Crossing, tanto per citarne uno.

Ma non solo: Fils-Aimé è ancora figura molto importante nel mondo dei videogiochi, visto e considerato che non troppo tempo fa si è ritrovato anche a commentare proprio un panel Xbox.

Infine, ‘Regginator’ ha anche raccontato la sua personalissima visione dell’E3, inteso come un vero e proprio evento.