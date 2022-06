Naughty Dog, nuovi dettagli sul prossimo, misterioso gioco PS5

Naughty Dog è attualmente al lavoro su The Last of Us Part I, sebbene sembra che il team abbia in cantiere un nuovo progetto destinato sempre a PS5.

Gli autori dell’acclamato The Last of Us Part II (che potete acquistare a un ottimo prezzo su Amazon) avrebbero infatti un asso nella manica non ancora rivelato.

A confermarlo è stato lo stesso Neil Druckmann a margine della Summer Game Fest 2022 e della presentazione dedicata al remake della prima avventura di Ellie e Joel.

Ora, dopo aver scoperto l’esistenza del remake di TLOU «spoilerato» accidentalmente dalla stessa Sony grazie a un leak, arrivano ora nuove informazioni sul progetto top-secret.

Come riportato su Reddit, Josh Scherr – sceneggiatore con circa vent’anni di esperienza di trascorsi all’interno della software house americana – avrebbe confermato la lavorazione del gioco.

Scherr, che ha lavorato a The Last of Us Part II ed Uncharted Lost Legacy, figura infatti come Narrative Designer di un progetto non meglio identificato.

Ma non solo: i lavori sul gioco avrebbero preso il via a maggio 2020, cosa questa che starebbe a significare che il prossimo gioco di Naughty Dog previsto su console PlayStation 5 è in sviluppo da oltre due anni.

Considerando che la lavorazione del gioco non è terminata, ciò lascia intendere la portata di un progetto sicuramente molto grande, sebbene al momento non ci è dato sapere di cosa si tratti.

Cilegina sulla torta, sempre via Reddit viene citato il coinvolgimento di Kurt Margenau nel progetto, il quale figura nientemeno che come Game Director di un nuovo titolo non ancora annunciato.

Vi ricordiamo che il team è al lavoro anche su un’esperienza multiplayer di The Last of Us molto ambiziosa, la quale verrà mostrata solo nel 2023.

Infine, l’annuncio di The Last of Us Part I non è stato affatto preso benissimo dai fan, visto che il prezzo ha scatenato polemiche molto accese tra i giocatori, i quali sono arrivati a definirlo una «truffa».