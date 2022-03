Naughty Dog ha ritirato, a sorpresa, uno dei suoi Uncharted

Uncharted è indubbiamente la saga che ha reso Naughty Dog uno degli studi più famosi del mondo, ed è molto più prolifica di quanto pensiate.

Le storie di Nathan Drake hanno appassionato milioni e milioni di giocatori, su tantissime piattaforme di gioco diverse.

Tra cui anche il PC, su cui verranno presto pubblicate le ultime avventure, in versione rimasterizzata, in una data che verrà comunicata da Naughty Dog.

Ma Uncharted è arrivato anche al cinema, con una trasposizione con protagonista Tom Holland che è stata un grande successo, nonostante le polemiche.

Ma non tutti gli Uncharted escono con il buco (era così, vero?), e Naughty Dog ha dovuto staccare la spina ad uno degli esponenti del franchise.

Si tratta di Fortune Hunter, spin-off per mobile pubblicato il 5 maggio 2016 su App Store e Google Store.

Uncharted: Fortune Hunter adattava atmosfere e personaggi della serie Naughty Dog ad un contesto totalmente differente: un puzzle game pensato per l’utenza casual e quella più esperta.

Purtroppo Naughty Dog ha interrotto ogni tipo di supporto al gioco, comunicandolo su Twitter:

An important notice for UNCHARTED: Fortune Hunter players: pic.twitter.com/rHMLvv7X2L

«Ad oggi, gli acquisti in-game delle mappe del tesoro e delle borse di sfere sono stati disabilitati, ed il gioco non è più disponibile per il download su App Store e Google Play Store. Tuttavia, potete continuare a giocare in modalità offline finché il gioco non sarà rimosso dal vostro dispositivo mobile.»