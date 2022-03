Uncharted su PC potrebbe avere una data ufficiale: l’indizio di Naughty Dog

Uncharted sembra essere finalmente pronto a seguire lo stesso esempio di altre esclusive PlayStation, preparandosi così all’imminente debutto anche su PC.

Uncharted L’eredità dei Ladri, la raccolta che include sia il quarto capitolo che lo spin-off standalone L’Eredità Perduta, è stato infatti già lanciato con successo su PS5, ma pur essendo stato annunciato anche su PC la data di lancio dell’adattamento è fino a questo momento rimasta indicata a un generico 2022.

Ora che anche il film con Tom Holland si è confermato un grande successo, al punto che Sony lo considera già un franchise cinematografico, potrebbe essere arrivato il momento di far scoprire la saga videoludica anche a chi non possiede una console PlayStation.

Come riportato infatti da DSOGaming, Naughty Dog e Iron Galaxy Studios hanno aggiornato il database del porting PC di Uncharted su Steam, che potrebbe averne svelato la data d’uscita ufficiale.

Grazie al noto portale SteamDB è infatti possibile notare che l’API dell’esclusiva PlayStation è stato improvvisamente aggiornato proprio poche ore fa, aggiungendo il potenziale orario in cui il gioco sarebbe sbloccato sullo store.

L’uscita di Uncharted L’Eredità dei ladri sarebbe dunque prevista il 15 luglio, stando alle informazioni trapelate dal database ufficiale: Naughty Dog e PlayStation avrebbero dunque in mente una release estiva per l’adattamento PC.

Ovviamente occorre ricordare che al momento la data di lancio non è stata ancora confermata ufficialmente: potrebbe dunque trattarsi di un semplice placeholder o subire ulteriori modifiche dell’ultimo minuto.

Se venisse però ufficializzata, significherebbe che Sony ha deciso di consentire la giusta distanza di mesi per garantire l’esclusività temporanea su PS5, per poi lanciarlo su PC per occupare un importante slot estivo: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità.

C’è indubbiamente curiosità di scoprire come si comporterà questa nuova versione rispetto alla controparte console, soprattutto dopo aver visto il confronto tra le edizioni PS5 e PS4 dell’esclusiva Naughty Dog.

Naughty Dog ha anche riacceso la speranza per un possibile quinto capitolo della saga, sottolineando di avere ancora voglia di tornare a mostrare ulteriori novità su questo mondo.