Uncharted, morto storico doppiatore italiano: ha lavorato anche a Dragon Ball

Il mondo del doppiaggio è stato sconvolto in queste ore dalla triste scomparsa di Giovanni Battezzato, morto all’età di 71 anni.

Forte di una lunga carriera di successo, il nome di Giovanni è sicuramente divenuto celebre per aver dato la sua voce al Drago Shenron nelle serie animate di Dragon Ball, oltre ai Cavalieri d’Oro Cancer e Virgo ne I Cavalieri dello Zodiaco e Smoker in One Piece.

Sempre in Dragon Ball, lo ricordiamo anche per aver dato la voce al saggio Re Kaioh oltre che al perfido Garlic Jr.. Negli ultimi mesi aveva completato il doppiaggio italiano di Haikyu!!, serie nella quale aveva dato la voce al personaggio di Yasufumi Nekomata.

Giovanni Battezzato è stato anche celebre doppiatore nel mondo dei videogiochi: di recente lo abbiamo ascoltato nel ruolo di Victor “Sully” Sullivan in Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Il covo dei ladri, Uncharted 3: L’inganno di Drake, Uncharted 4: Fine di un ladro, Uncharted: L’abisso d’oro e PlayStation All-Stars Battle Royale.

Sempre nell’universo dei videogames lo ricordiamo per Samos in Jak and Daxter: The Precursor Legacy, Jak 2: Renegade, Jak 3, Jak X e Daxter, oltre a Israel Putnam in Assassin’s Creed III, Charles Darwin in Assassin’s Creed: Syndicate, Perseus in Call of Duty: Black Ops Cold War e Preston E. Downs in BioShock Infinite.

Da ricordare anche i suoi lavori come Alistair Rhodes in Call of Duty: Black Ops IIII, Herefrith in Assassin’s Creed: Valhalla e Thrud in Cyberpunk 2077, oltre al Generale Turner in Fable III e molti altri ancora.

Nato a Milano nel 1950, Giovanni Battezzato è stato subito ricordato dai più grandi doppiatori italiani anche attraverso i loro profili social ufficiali (via Yamato): ovviamente, anche la redazione di SpazioGames si stringe a cordoglio con la famiglia e gli amici dell’artista scomparso.