Naughty Dog ha perso un importante pezzo della compagnia

Naughty Dog è al lavoro su The Last of Us Part I, sebbene ora il team americano ha perso un pezzo dello staff decisamente fondamentale.

Gli autori di The Last of Us Part II (che potete acquistare a un ottimo prezzo su Amazon) sono infatti tra gli sviluppatori di punta della scuderia PlayStation.

Sappiamo infatti che i Naughty Dog sono attualmente impegnati anche su altri progetti per PS5, visto che a confermarlo è stato lo stesso Neil Druckmann a margine della Summer Game Fest 2022.

Josh Scherr – sceneggiatore con circa vent’anni di esperienza di trascorsi all’interno della software house americana – avrebbe confermato la lavorazione di un gioco top-secret, sebbene a quanto pare sia proprio Scherr ad aver ora abbandonato la compagnia.

Come riportato su ResetEra, lo storico animatore e sceneggiatore ha deciso di abbandonare Naughty Dog dopo ben 21 anni all’interno della compagnia

«Quando ero bambino, creare videogiochi era il mio hobby. Non avrei mai immaginato di poterli realizzare per lavoro, tanto meno in uno studio come Naughty Dog», ha scritto Scherr sui social.

E ancora, «la scorsa settimana, dopo 21 anni e 10 giochi portati a compimento, ho salutato i miei amici e colleghi ‘al canile’». Poco sotto, il tweet di Scherr che conferma la notizia.

To all my amazing coworkers over the years:

I'm so grateful for your inspiration, your support, & your trust. Thank you for putting up with my faults, forgiving my mistakes, & giving me opportunities to grow.

Y'all are what made those 21 years memorable. We had fun. ❤️

2/3: pic.twitter.com/nXjeheynHQ

— Josh Scherr (@joshscherr) July 15, 2022