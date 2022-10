MultiVersus svela la prima modalità di gioco inedita (e l’antieroe più atteso)

L’annuncio era ormai nell’aria da tempo, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: il nuovo aggiornamento di MultiVersus sta per introdurre finalmente un attesissimo antieroe dell’universo DC Comics.

Stiamo naturalmente parlando di Black Adam: il noto antieroe sarà dunque il prossimo combattente del platform fighter, in arrivo proprio pochi giorni dopo il debutto al cinema con Dwayne Johnson protagonista (trovate l’action figure dedicata su Amazon).

La notizia era nell’aria, dato che anche Ciuffo Bianco era stato anticipato come il primo di due aggiornamenti molto importanti: tuttavia, il team di sviluppo ha confermato che insieme al personaggio dei fumetti DC arriverà anche la prima nuova modalità di gioco, adatta per chi vuole mettersi alla prova.

MultiVersus ha infatti confermato che il nuovo update, che arriverà in una data ancora da stabilire ma prevista per questa settimana, introdurrà anche l’attesa modalità arcade, celebrata con un simpatico teaser promozionale.

Sfortunatamente i dettagli sono momentaneamente molto scarsi, ma se i precedenti leak dovessero essere confermati la modalità arcade dovrebbe poter offrire tre difficoltà differenti ai giocatori: facile, normale e difficile.

I giocatori dovrebbero poi affrontare 10 livelli consecutivi con il proprio combattente preferito, provando poi a ottenere la vittoria finale senza perdere mai alcuno scontro: non sappiamo però quali ricompense saranno disponibili o se siano previste battaglie a tema con rivali, in base all’eroe o villain scelto, né se questi dettagli saranno effettivamente confermati.

In ogni caso, si preannuncia essere un aggiornamento molto interessante: il director Tony Huynh aveva già anticipato l’imminente arrivo della modalità competitiva, per la quale sembrerebbe necessario dover attendere ancora ulteriori update.

Come evidenziavamo in apertura, non sappiamo ancora quando arriverà esattamente l’aggiornamento dedicato a Black Adam e alla modalità arcade, motivo per il quale vi invitiamo a continuare a seguire i canali ufficiali per le ultime novità sulla vicenda.

Chissà se il nuovo aggiornamento coglierà l’occasione per svelare nuovi omaggi a tema Halloween: ricordiamo che è attualmente in corso un evento che consente di sbloccare nuovi costumi gratuitamente, anche se è necessario avere tantissima pazienza.