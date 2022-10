MultiVersus, annunciate due grandi novità in arrivo

MultiVersus, il picchiaduro di Player First Games pubblicato da Warner Bros., non accenna a fermarsi per quanto riguarda il rilascio di nuovi contenuti di spicco.

Quello che in molti hanno etichettato come semplice clone di Super Smash Bros. (che trovate su Amazon a prezzo basso), ha invece ottenuto il plauso del pubblico nel corso delle settimane.

Ora, dopo l’ultima patch di MultiVersus che ha introdotto ufficialmente Rick Sanchez e tanto altro ancora, sembra proprio che le sorprese non siano finite.

Difatti, come riportato anche da Game Rant, sembra che il director del gioco abbia anticipato due grandi novità in arrivo nelle prossime settimane.

Tony Huynh ha infatti anticipato i prossimi due aggiornamenti del gioco, che a quanto pare saranno ‘davvero grandi’, stando alle parole del director.

Molti giocatori di MultiVersus sono sempre molto curiosi di scoprire quali – e quanti – combattenti si uniranno al roster nei prossimi update.

I cambiamenti apportati da Player First Games sono però ben più numerosi del semplice inserimento di vari combattenti, visto che gli aggiornamenti hanno apportato alcune modifiche sostanziali al formato e alle modalità di gioco (l’aggiornamento 1.02, ad esempio, ha modificato pesantemente le hitbox di ogni combattente).

Next two patches from us are really big. #MultiVersus — Tony Huynh (@Tony_Huynh) October 4, 2022

Huynh, via Twitter, ha infatti confermato che «le prossime due patch sono davvero importanti», non rivelando però ai fan alcun dettaglio effettivo sui prossimi aggiornamenti di MultiVersus.

Black Adam e Stripe sono stati confermati ad agosto, ma al momento in cui scriviamo nessuno dei due si è unito al gioco. Dato che Rick è stato rilasciato nella patch 1.03, sembra probabile che i prossimi aggiornamenti del gioco includeranno i due personaggi sopra citati, considerando l’imminente uscita del film di Black Adam.

È anche possibile che, oltre al rilascio di nuovi personaggi, le prossime patch di MultiVersus portino con sé anche un evento, offrendo ai fan oro extra e cosmetici esclusivi per il gioco. Considerando che Halloween è proprio dietro l’angolo, molti fan si aspettano che il picchiaduro ne approfitti.

Avete letto anche che qualcuno avrebbe anticipato anche l’arrivo nel gioco del più celebre e amato villain dell’universo DC Comics?

Ma non solo: un nuovo datamine ci mostra il look del negozio di MultiVersus: potrebbero infatti essere in arrivo skin gratis molto interessanti.