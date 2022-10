Diablo Immortal introduce un aiuto molto atteso per le microtransazioni

Diablo Immortal ha fatto sempre discutere dal lancio ad oggi, anche e soprattutto per le microtransazioni aggressive.

La saga fantasy di Blizzard, di cui trovate un grande artbook su Amazon, non è tornata certo nel migliore dei modi.

Le quali sono sempre state difese dal team di sviluppo, anche con dichiarazioni molto importanti riguardo la loro legittimità.

Ma nonostante tutto Diablo Immortal è partito comunque col botto, generando numeri davvero impressionanti nei primi periodi dopo il lancio.

Se avete sempre trovato difficile e tedioso riuscire a sbloccare i contenuti di Diablo Immortal, sappiate che Blizzard ora vi darà una mano.

Come riporta IGN US, ora i giocatori possono guadagnare i contenuti premium endgame senza dover per forza pagare soldi veri per averli.

Blizzard introdurrà una nuova valuta chiamata Telluric Pearls, che può essere utilizzata per creare gemme leggendarie a cinque stelle, oggetti che in precedenza erano bloccati dietro un paywall.

Non è del tutto chiaro quanto sarà facile ottenerla, ma Blizzard ha annunciato due modi per farlo ed entrambi non richiedono nessun pagamento.

I giocatori possono scambiare le Hilt con il tenente Fizriah, il venditore di Hilt a Westmarch, o guadagnarle come ricompense negli eventi a tempo limitato.

I contenuti endgame erano stati molto criticati al lancio, proprio per la difficoltà con cui potevano essere ottenuti, con le famigerate gemme leggendarie a cinque stelle. Ora, almeno, c’è un altro modo gratuito per ottenerle.

Un minimo segno di apertura da parte di Blizzard, soprattutto verso quei giocatori che sono stati colpiti anche da bug fastidiosi negli ultimi tempi.

Una cosa simile a quella che era successa ad un giocatore, per motivi diversi, che aveva speso così tanto da essere costretto ad escludersi dal gioco.

Una storia che si sta ripetendo, in un certo senso, con Overwatch 2 e il battle pass che i giocatori stanno odiando.