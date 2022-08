Multiversus ha venduto più di Elden Ring, pur essendo free-to-play

Quando pensiamo di essere tutto sommato abituati al successo dei giochi free-to-play, ecco che Multiversus riesce a vendere anche più di Elden Ring.

Il titolo di From Software, che potete sempre recuperare su Amazon per sconfiggere il picchiaduro in vendite, è stato un altro record per la casa nipponica che si è trovata con il suo miglior successo.

Da quando è uscito, Elden Ring ha venduto con un ritmo impressionante non fermandosi mai, risultando per diversi mesi il gioco più venduto.

Multiversus non è stato affatto a guardare però, perché il picchiaduro di Warner Bros è riuscito a raccogliere a sé un numero di giocatori impressionante.

Multiversus è un titolo free-to-play come sapete, e altrettanto ovviamente non mancano le microtransazioni.

Le quali sono anche abbastanza considerevoli ed esose, tanto da aver scatenato le reazioni più estreme dei fan una volta completati i conti necessari a capire quanto costa sbloccare i personaggi.

Acquisti che devono aver fruttato molto più del previsto considerato che, come riporta VGC, il picchiaduro è formalmente il gioco che ha venduto di più nel mese di luglio.

Il merito è dei bundle Founder’s Pack, che costano tra i 40 e i 100 dollari, le quali hanno reso Multiversus un titolo più profittevole di Elden Ring nel mese scorso.

Il soulslike è scivolato al numero 2 nella classifica dei software più venduti di luglio, scalzando anche Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker che ha venduto sempre molto bene dalla sua uscita, ora al terzo posto.

Per quanto riguarda altri dati di vendita, PS5 è la console che ha generato le vendite in dollari più alte di tutte le console, sia a luglio che in tutto il 2022 fino ad oggi. Mentre Nintendo Switch svetta su entrambi i periodi per quanto riguarda le unità vendute.

Intanto Multiversus continua per la sua strada, nonostante possa perdere presto una delle sue licenze (e personaggi) più importanti.

Vi ricordiamo anche di controllare la nostra guida al picchiaduro per non perdervi nessun dettaglio importante!