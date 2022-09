MultiVersus, Gizmo si butta nella mischia nel nuovo video di gameplay

Multiversus è ormai inarrestabile e continua ad ampliare il suo roster di lottatori con una certa frequenza, e il prossimo è il piccolo Gizmo.

Il mostriciattolo di Gremlins è il nuovo combattente che entrerà nel cast del picchiaduro gratis.

Arriverà, probabilmente, il giorno in cui Multiversus passerà di moda, ma intanto continua ad infrangere record di ogni tipo per quanto riguarda l’utenza.

E sta diventando così chiacchierato che è diventato il centro di alcuni dei maggiori leak degli ultimi mesi, che portano anche a film famosissimi.

L’annuncio di Gizmo era stato anticipato da un breve teaser qualche tempo fa, che lasciava intendere l’arrivo dell’iconico mostriciattolo del film degli anni ’80.

Un inserimento che ha molto senso visto che, qualche tempo fa, era stato annunciato Stripe, l’antagonista dei Gremlins, che verrà aggiunto nella prima stagione di contenuti di Multiversus insieme a Black Adam, nella stagione 1.

MultiVersus ha svelato, e ora mostrato con il video che vedere in apertura, quali saranno alcune delle abilità principali del tenero Mogwai: il nuovo combattente sarà infatti in grado di utilizzare un arco infuocato, agganciarsi alla schiena dei propri alleati e cantare per danneggiare i suoi avversari.

Se dopo il gameplay in testa alla notizia vi state preparando ad acquistarlo, ecco quanto dovrete spendere per avere Gizmo tra i personaggi sbloccabili.

Con l’annuncio ufficiale si fa anche luce sul modo in cui Gizmo e Stripe verranno pubblicati nel gioco, perché i fan erano dubbiosi sulle modalità in cui sarebbero stati sbloccabili.