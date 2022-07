MultiVersus continua ad infrangere record e vola alla conquista di Steam

MultiVersus è una ventata d’aria fresca nel mondo dei free to play, e il suo successo su Steam dimostra che sta trovando una bella community.

Pare proprio che Super Smash Bros Ultimate, che trovate su Amazon, abbia davvero trovato un degno erede nel mercato videoludico.

Già prima dell’avvio della beta pubblica, che è già disponibile, MultiVersus ha generato dei numeri molto impressionanti sulle piattaforme.

E se continua così ne vedremo delle belle, perché tra i personaggi di cui può avvalersi c’è chi anche solo lontanamente ha gravitato nei mondi WB.

MultiVersus vola alla conquista di Steam perché, come riportano i colleghi di VGC, attualmente è il gioco con il miglior lancio di tutta la scuderia Warner Bros.

Il picchiaduro free to play è da ieri in fase di beta aperta, come dicevamo, e proprio per questo il numero di utenti attivi è continuato a crescere.

Entro la fine della prima notte dal lancio della open beta, il titolo aveva raggiunto un picco di giocatori simultanei di 144.456.

Un numero che gli ha consentito di battere giochi come Apex Legends, venendo sconfitto solo dagli inarrivabili Lost Ark, Dota 2 e Counter Strike: Global Offensive.

Ma superando, nel frattempo, anche degli altri mostri sacri come Team Fortress 2, Monster Hunter: Rise, Ark: Survival Evolved, Rust e Destiny 2.

E, relativamente ai giochi Warner Bros che contengono licenze anche di un certo peso, MultiVersus si è rivelato il miglior lancio delle IP dell’azienda.

Il picco di giocatori, infatti ha superato di gran lunga i migliori titoli della scuderia:

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (82,517) Back 4 Blood (65,987) Middle-earth: Shadow of Mordor (48,668) Mortal Kombat 11 (35,147) Mad Max (33,356) Batman: Arkham Knight (27,406) Batman: Arkham Origins (25,017) Mortal Kombat X (15,743) Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition (10,344) Gotham City Impostors: Free to Play Edition (7,249)

Se volete sapere perché MultiVersus ha fatto così tanto successo, ve l’abbiamo raccontato nella nostra analisi approfondita di qualche tempo fa.

La speranza è che il team di sviluppo possa aggiustare anche le microtransazioni che, al momento, sono decisamente scoraggianti per sbloccare tutti i personaggi del gioco.